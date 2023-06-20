Еще одна потеря: в Таллинне со дня при странных обстоятельствах закрывается ресторан

"Мы довольно долго держали это всё в секрете, так как не хотели предавать гласности плохую новость - совсем не по нашему желанию, к сожалению, вилле пришел конец. В этом можем поблагодарить Tallinna Linnatransport“.

Ресторан сообщил, что будет работать еще два дня - во вторник и в среду, после чего навсегда закроет свои двери. Владельцы заведения обещали в будущем рассказать, что именно стало причиной столь неожиданного решения. "Сейчас мы занимаемся закрытием, и, к сожалению, нового места, куда можно было бы переехать, пока не нашли“, - написали они в соцсетях.