В Дубровнике запрещают чемоданы на колесиках

Так, нельзя будет возить по улицам старого города чемоданы на колесиках – только носить в руках. Такое решение приняли, чтобы избавиться от шума, которые они создают, пишет портал 34travel.me.

Кроме того, в некоторых частях Дубровника запретят вообще появляться с багажом. Рюкзаки и сумки придется оставлять в камерах хранения, которые установят в городе в ноябре этого года.

Эти ограничения пополнят уже действующие: запрет на драки, оскорбления, употребление алкоголя вблизи общественных мест и другие.

Дубровник – одно из самых известных туристических направлений в Европе. За полгода 2023-го его посетили на 30 % больше иностранцев, чем за тот же период 2022-го.