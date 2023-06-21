В Дубровнике запрещают чемоданы на колесиках(5)
Власти Дубровника решили ввести новые ограничения для туристов. Их введут уже летом-осенью.
Так, нельзя будет возить по улицам старого города чемоданы на колесиках – только носить в руках. Такое решение приняли, чтобы избавиться от шума, которые они создают, пишет портал 34travel.me.
Кроме того, в некоторых частях Дубровника запретят вообще появляться с багажом. Рюкзаки и сумки придется оставлять в камерах хранения, которые установят в городе в ноябре этого года.
Эти ограничения пополнят уже действующие: запрет на драки, оскорбления, употребление алкоголя вблизи общественных мест и другие.
Дубровник – одно из самых известных туристических направлений в Европе. За полгода 2023-го его посетили на 30 % больше иностранцев, чем за тот же период 2022-го.