ФОТО | Почему бы не посетить Хельсинки и Стокгольм разом? Необычные места, где будет весело как детям, так и взрослым

Кстати, в аренду в музее можно взять самокаты и скейтборды, на которых можно кататься по уличной территории, а также мелки для рисования и воздушных змеев, чтобы развлечь самых маленьких гостей!

Любителям современного искусства стоит заглянуть в музей Amos Rex - подземный музей Амоса Андерсона, располагающийся в районе Камппи на проспекте Маннергейма, недалеко от железнодорожного вокзала. Крышей музея служат возвышения со световыми люками, напоминающие иллюминаторы. На сезонно меняющихся выставках представлены произведения всех жанров: от классического рисунка до инсталляций с использованием звука и видео, а также имеется интерактивный зал, который полюбится детям. Для людей до 30 лет вход всего лишь 5 евро (пенсионерам - 15; полная цена - 20 евро).

„Кабельный завод“ включает в себя три музея - Финский музей фотографии, Театральный музей и Музей отелей и ресторанов. На территории завода можно посетить различные галереи, рестораны и кафе, выставки художников и концерты. В феврале 2022 года открылось новое здание Дома танцев рядом с фабрикой. Каждый музей взимает отдельную плату за вход, поэтому, если вы приобретете туристическую карточку Хельсинки, то здесь она вам пригодиться.

Два часа в пути пролетят незаметно и вы окажетесь в Хельсинки - живописном городе, сочетающем современность и богатую историю. Сойдя на берег смело можно держать путь к культурному центру Kaapelitehdas. Огромное здание старого кабельного завода 1943 года в районе Руохолахти теперь используется в качестве площадки, приспособленной под нужды современного искусства, сродни располагающемуся у нас в Таллинне Теллискиви.

Самый легкий путь туда попасть - сесть на паром. Как говорит одна моя знакомая, когда мы путешествуем на пароме, то отдых начинается еще до прибытия в место назначения. Задать приятную атмосферу путешествию можно моментально, пройдя на борт парома! Тут есть отдых на любой вкус - рестораны и бары, семейная зона с игровой комнатой, просторная палуба для любителей солнца и морского воздуха, а также разные магазины.

Вторая остановка: Стокгольм. Туда можно попасть напрямую из Хельсинки на пароме, если вы хотите за раз посетить обе северные столицы. Если выехать в 17:00 их Хельсинки, то в Стокгольм вы прибудете на следующее утро, в 10:00 по местному времени. Само круизное судно заслуживает отдельного внимания. В центре корабля проходит красивая галерея с потолком в несколько этажей, куда выходят окна кают - такие судна больше не строят, а на таллиннских линиях они не ходят. Кроме того, там есть спа-центр с прекрасным видом.

Обязательно уделите время на посещение современной центральной библиотеки Oodi. Место вдохновляет своим масштабом и возможностями - помимо литературы на различных языках, в библиотеке можно найти и другие занятия. На этажах здания разместились столы с машинками для шитья, студии звукозаписи, 3D-принтеры и типографские машины, игровые комнаты с приставками, небольшие приватные залы для конференций, кафе, детская зона, зоны для уединения и релаксации, а также кинозал. Вход в библиотеку свободный, а с террасы на втором этаже открывается прекрасный вид.

Напоследок можно окунуться в атмосферу 80-х и сходить „в гости к бабушке“ - посидеть у нее в гостиной комнате и заглянуть к ней на кухню, обязательно сделав на память несколько теплых, атмосферных снимков.

Прогулявшись по интерактивным залам можно найти много интересного как взрослым, так и детям. На одном из этажей расположен детский музей, где ребенок может поиграть в различных игровых комнатах. Экспонаты можно и даже нужно трогать руками и всячески с ними взаимодействовать - например, поиграть в магазин, показать представление в кукольном театре, пописать на школьной доске и посидеть за старинной партой.

Жемчужина для туристов с детьми - Городской музей в самом центре Хельсинки на углу Сенатской площади. Музей представляет из себя целый интерактивный комплекс и посвящен истории города. Вход в музей бесплатный, и в целом это место идеально подходит, чтобы передохнуть после прогулки по городу.



Начать день в Стокгольме можно с самого интересного - технического музея Tekniska. Советую выделить этому месту не менее 4-х часов свободного времени, так как музей интерактивный и невероятно интересный. В этом музее можно практически все: поиграть в старые добрые компьютерные игры, самому выработать электричество, двигать предметы или играть музыку силой мысли, рисовать глазами, попасть в угольную шахту и даже увидеть кусочек Луны, подаренный Швеции США. И это далеко не полный список!

Один из новейших экспонатов музея - „Невозможная статуя“ из нержавеющей стали, весом в полтонны и полтора метра в длину. Она была спроектирована искусственным интеллектом, взяв за основу работы Микеланджело, Огюста Родена, Кете Кольвиц, Такамуры Котаро и Аугусты Сэвидж.

Рядом также находятся и другие музеи, которые можно посетить - Этнографический музей, музей Полиции, Национальный музей Спорта и Морской музей.



В 15 минутах ходьбы через живописный парк располагается сад Rosendals Trädgård. Фонд Rosendals Garden Foundation был создан почти 40 лет назад с целью распространения знаний и интереса к искусству садоводства среди населения. Сегодня Rosendals Trädgård представляет собой коммерческий сад с овощными полями, теплицами, фруктовым садом, виноградниками, розарием, клумбами, детской площадкой, пекарней с самой большой в Швеции дровяной печью, фермерским магазином и сертифицированным органическим кафе.

В это место сложно не влюбиться с первого взгляда! В фермерском магазине можно приобрести милейшие сувениры, книги, растения и прочую местную продукцию. В кафе с концепцией самообслуживания можно отведать несколько видов блюд, практически все составляющие которых выращены на территории сада, а также вкуснейшую выпечку и эко-мороженое. Более того, всем этим можно насладиться в пикниковой зоне посреди невероятно красивого яблоневого сада, а на случай непогоды - в ресторане в теплице.



Пожалуй, статус самого волшебного места из всех присваивается музею Junibacken. В этом уникальном музее вы и ваши дети окажетесь в мире известных и любимых сказок шведский писателей. Разнообразные интерактивные выставки и игровые зоны позволят детям встретиться с любимыми персонажами и войти в их удивительные миры, а взрослым - вновь окунуться в мир детства. Театральные представления, мастер-классы, а также сказочный поезд создадут незабываемый опыт для всех посетителей. Садитесь в вагон и путешествуйте по сказкам Астрид Линдгрен, выбрав сопровождение на практически любом удобном языке - в том числе и русском.

Юным любителям техники напоследок стоит заглянуть в Spårvägsmuséet - музей городского транспорта. Здесь можно узнать много всего интересного в виде интерактивных игр. Можно стать на время кассиром, продающим билеты на поезд, машинистом, или настоящим водителем автобуса! Музей небольшой, но очень занятный и интересный. На первом этаже за дополнительные 10 шведских крон дети могут прокатиться на поезде по маленькой железной дороге среди старинного транспорта, в то время как родители смогут отдохнуть в кафе внутри музея.

Помните, что летний отдых с семьей не обязательно должен быть долгим или далеким от дома, при этом остаться одним из самых ярких моментов этого лета!

Информацию о паромах до Хельсинки и Стокгольма можно узнать на сайте Tallink.