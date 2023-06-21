Поиски батискафа „Титан“ продолжаются: спасатели засекли „подводные шумы“, но их источник пока не обнаружен

Исследовательское судно „Полар принс“ потеряло связь с экипажем батискафа через час и 45 минут после начала погружения к обломкам „Титаника“. По оценкам специалистов, у находящихся на борту пяти человек запасов кислорода осталось примерно на 30 часов - это означает, что они закончатся примерно к 10:00 по Гринвичу в четверг.

Береговая охрана США сообщила, что канадский самолет P-3 засек „подводные шумы“.

На утро среды ситуация такова:

Утром в среду береговая охрана США сообщила, что „операции дистанционно управляемых аппаратов были перенесены в другое место в попытке выяснить происхождение шумов. Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются“.

Ранее два американских СМИ сообщили об утечке служебной записки министерства внутренней безопасности США, в которой говорилось, что другой канадский самолет P-8, оснащенный средствами подводного обнаружения, тоже услышал подводные шумы.

По словам капитана береговой охраны США Джейми Фредерика, по состоянию на вторую половину дня вторника американские и канадские корабли береговой охраны и частные суда прочесали территорию площадью 7600 квадратных миль.

По словам Дэвида Мирнса, руководителя экспедиции, который следил за ходом операции, в район также прибыло коммерческое судно для укладки труб.

„Мы надеемся, что у него есть возможность достичь таких глубин - 3800 метров - для поиска подводного аппарата и его подъема на поверхность, - сказал он Би-би-си. - Есть некоторая надежда, что это может произойти“.

„Полар принс“ прибыл к месту, где 110 лет назад затонул „Титаник“, в ночь на воскресенье. Батискаф „Титан“ должен был начать погружение утром того же дня, но потерял связь с поверхностью через час и 45 минут после начала погружения, примерно в 09:45 по местному времени.