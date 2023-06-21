Таллиннские Дни моря в этом году будут уделять больше внимания экологичности проведения праздника
Крупнейший в Эстонии семейный праздник на морскую тематику – Таллиннские Дни моря – пройдет с 14 по 16 июля в круизной зоне Старого порта, в Летной гавани и в портовом городке Ноблесснер. В этом году еще больше внимания будет обращено на влияние праздника на окружающую среду, чтобы провести это крупное мероприятие, оставив наименьший экологический след.
Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, в связи с этим проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности в области окружающей среды, также особое внимание посвящено организации праздников. „Систематическая деятельность, направленная на сокращение негативного влияния на экологию, неизбежна и при проведении крупных культурных и развлекательных мероприятий. Прогрессивные организаторы на данный момент занимаются этим уже долгое время и в последнее время были введены важные регуляции. Для достижения наилучших результатов необходимо постоянно анализировать свою деятельность и тестировать новые решения, важной задачей города является в том числе показать хороший пример“, - сказал вице-мэр Каарель Оя.
В этом году в течение трех дней, когда будут проходить праздничные мероприятия, в портах в торговых зонах и зонах питания будут использоваться только многоразовая посуда и приборы. Партнер, предлагающий залоговую посуду, предприятие Ringo позаботится о том, чтобы упаковка была направлена на повторное использование. Покупая любую еду и напитки на Таллиннских Днях моря покупатель будет вносить залог стоимостью один евро, который он сможет вернуть, сдав посуду в специальную палатку-пункт приема посуды Ringo, они будут установлены во всех задействованных портах. Залог также можно будет вернуть на банковский счет, если отсканировать расположенный на посуде QR-код.
Посетители также могут взять свои бутылки, стаканчики и посуду. В каждом порту будут устроены пункты, в которых можно будет налить питьевой воды в свою тару. В связи с введением правил экологичной организации проведения мероприятия будут созданы условия для сортировки отходов, как и в прошлом году отходы будут сортироваться по видам.
Самым экологичным способом добраться в порт на праздник является велосипед или пешая прогулка. В каждом порту будут установлены велопарковки.
В программе Дней моря запланированы также мероприятия, направленные на развитие экологичного мышления. Например, впервые в портовой зоне Ноблесснер на протяжении двух дней пройдет очистка морского дна дайверами. Процесс будет сопровождаться комментариями, будет устроена выставка самых интересных находок.
Также в порту Ноблесснер состоится кинопоказ в кинотеатре под открытым небом на тему Зеленой столицы, будет показан фильм Уэса Андерсона „Водная жизнь Стива Зиссу“ (2004). Билеты на странице Kino Sõprus.
Подробнее: www.tallinnamerepaevad.ee/?lang=ru