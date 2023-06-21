Таллиннские Дни моря в этом году будут уделять больше внимания экологичности проведения праздника

Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, в связи с этим проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности в области окружающей среды, также особое внимание посвящено организации праздников. „Систематическая деятельность, направленная на сокращение негативного влияния на экологию, неизбежна и при проведении крупных культурных и развлекательных мероприятий. Прогрессивные организаторы на данный момент занимаются этим уже долгое время и в последнее время были введены важные регуляции. Для достижения наилучших результатов необходимо постоянно анализировать свою деятельность и тестировать новые решения, важной задачей города является в том числе показать хороший пример“, - сказал вице-мэр Каарель Оя.

В этом году в течение трех дней, когда будут проходить праздничные мероприятия, в портах в торговых зонах и зонах питания будут использоваться только многоразовая посуда и приборы. Партнер, предлагающий залоговую посуду, предприятие Ringo позаботится о том, чтобы упаковка была направлена на повторное использование. Покупая любую еду и напитки на Таллиннских Днях моря покупатель будет вносить залог стоимостью один евро, который он сможет вернуть, сдав посуду в специальную палатку-пункт приема посуды Ringo, они будут установлены во всех задействованных портах. Залог также можно будет вернуть на банковский счет, если отсканировать расположенный на посуде QR-код.

Посетители также могут взять свои бутылки, стаканчики и посуду. В каждом порту будут устроены пункты, в которых можно будет налить питьевой воды в свою тару. В связи с введением правил экологичной организации проведения мероприятия будут созданы условия для сортировки отходов, как и в прошлом году отходы будут сортироваться по видам.

Самым экологичным способом добраться в порт на праздник является велосипед или пешая прогулка. В каждом порту будут установлены велопарковки.