В Париже запретили строить небоскребы — всему виной новая достопримечательность

Похоже, парижанам не очень нравится более деловой вид любимого города наподобие Нью-Йорка или Лондона. Да, в Париже есть 330-метровая Эйфелева башня, но ее построили еще в 1889 году и со временем жители смирились с высоткой, ставшей главным символом города. С 1977 по 2010 год во французской столице действовал запрет на высотные здания, вызванный строительством 209-метровой башни Монпарнас. Небоскреб выглядит несколько неуклюже на фоне церквей и жилых домов, и регулярно попадает в рейтинги самых нелепых зданий, пишет "Моя Планета“.

Запрет отменил бывший мэр Парижа Бертран Деланоэ, задав верхнюю планку в 180 метров для офисных башен и 50 метров — для жилых домов. Однако в 2021 году началось строительство стеклянной пирамиды „Треугольник“, которая в 2026-м станет третьим по высоте зданием города. Здание имеет трапециевидную форму, то есть из центра Парижа оно будет напоминать тонкую башню, но с востока и запада города будет видна вся его ширина.

42-этажное строение, по мнению экспертов, нарушит целостность панорамы города, а экологи опасаются, что эксплуатация столь массивного объекта приведет к „катастрофическому углеродному следу“. Общая площадь здания составит 91 000 м², под офисы отдадут две трети из них, а оставшуюся часть займут отель на 130 номеров, детский сад и магазины.

Именно споры, вызванные строительством „Треугольника“ повлияли на новый запрет, пишет The Mayor. Теперь в границах Парижа нельзя будет построить здание выше 37 м, а офисные небоскребы, как и раньше, никто не запретит возводить в деловом районе Дефанс за чертой города.