Германия ввела летние железнодорожные билеты за 10 евро в дополнение к месячному абонементу за 49 евро

Министр транспорта Фолькер Виссинг заявил в ноябре, что этот шаг направлен на сокращение выбросов и помощь людям в преодолении кризиса стоимости жизни.

На каких маршрутах действуют железнодорожные билеты стоимостью 10 евро?

Deutsche Bahn, национальная железнодорожная служба Германии, объявила о запуске билетов стоимостью €9,90 на некоторых маршрутах ближнего следования. Ограниченная акция, действующая с 11 июня по 31 июля 2023 года, также предлагает пассажирам дешевые билеты для коротких поездок на поездах ICE.

В число доступных маршрутов входят участки между Кельном и Дюссельдорфом, Гамбургом и Бременом, Дрезденом и Лейпцигом, Аугсбургом и Мюнхеном.

Льготные тарифы продаются для билетов второго класса. Если у вас есть карта BahnCard 25 или 50, вы можете получить дополнительные скидки, что означает, что короткая поездка может стоить всего 7,40 евро.

Где действует билет Deutschland за 49 евро?

Все желающие могут приобрести Deutschland-Ticket или D-Ticket на сайте и в приложении Deutsche Bahn, а также в транспортных компаниях по всей Германии. Он доступен в виде цифровой подписки, которую при необходимости можно будет отменить.

Билет будет действовать в автобусах и поездах – во всех видах общественного транспорта на короткие и средние расстояния – по более низкой цене, чем обычно. Он не работает в поездах, обслуживаемых DB Fernverkehr AG (включая RE) или другими поставщиками услуг дальнего следования, такими как FlixTrain (IC, EC, ICE).

В настоящее время правительство ведет переговоры с DB Fernverkehr об исключениях на некоторых участках линии.