Лето, море, облака: что нужно знать об отдыхе на пляже?

Уважайте себя и окружающих – запрещено мыться в водоеме, испускать в нем мочу и находиться обнаженным.

Не шумите – громко разговаривать и слушать музыку на пляже запрещено, поскольку это мешает другим отдыхающим.

Уважайте здоровый образ жизни – употребление алкоголя и курение на общественном пляже запрещены.

Домашних животных оставьте дома – находиться на пляже с собаками, кошками и другими животными (в том числе экзотическими домашними питомцами) запрещено.

Стеклу на пляже не место, осколки не приносят счастья – осколки в пляжном песке добавляют забот медикам береговой охраны, а у посетителей вызывают слезы и боль, поэтому стекло на пляже запрещено. В прошлом сезоне и в предыдущие годы именно порезы, причиной которых стали осколки, чаще всего требовали вмешательства медиков.

Следите за детьми – дети любопытны и быстро бегают, поэтому легко могут пропасть из виду, что может закончиться весьма печально.

Нельзя готовить на гриле и ставить палатки – на пляже это по-прежнему запрещено, это можно делать только в специально отведенных местах.

Не загрязняйте песок – ничего не оставляйте на пляже после себя. Мы ведь уносим личные вещи, когда уходим домой, так и мусор оставлять тоже нельзя.