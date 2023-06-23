Лето, море, облака: что нужно знать об отдыхе на пляже?
C 1 июня началось лето и стартовал пляжный сезон. Это время, когда в небе сияет солнце, температура воздуха постоянно растет и люди готовятся наслаждаться теплыми деньками, в том числе и на пляжах. Чтобы лето прошло беззаботно, важно защищаться от солнца и соблюдать требования безопасности.
Безопаснее всего предаваться летним водным радостям на общественных пляжах: именно там созданы все условия для безопасного отдыха. На пляжах зоны для купания обозначены буйками, в течение дня измеряется температура воды и воздуха, развевающийся сигнальный флаг информирует о состоянии воды, а за безопасностью всех отдыхающих следят команды береговой охраны.
С прошлого лета на двух таллиннских пляжах – Пирита и Пикакари – также открыты инвапляжи, где люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут спуститься в воду по дощатому настилу на специальном инвалидном кресле. Инвапляжи созданы для того, чтобы возможность наслаждаться летними водными радостями была у всех.
Найти инвапляж легко: он находится как раз рядом со штабом береговой охраны G4S. Посещение инвапляжей бесплатное, на пляжах Пирита и Пикакари они открыты с 1 июня по 31 августа с 12:00 до 18:00.
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Памятка посетителю общественного пляжа
Уважайте себя и окружающих – запрещено мыться в водоеме, испускать в нем мочу и находиться обнаженным.
Не шумите – громко разговаривать и слушать музыку на пляже запрещено, поскольку это мешает другим отдыхающим.
Уважайте здоровый образ жизни – употребление алкоголя и курение на общественном пляже запрещены.
Домашних животных оставьте дома – находиться на пляже с собаками, кошками и другими животными (в том числе экзотическими домашними питомцами) запрещено.
Стеклу на пляже не место, осколки не приносят счастья – осколки в пляжном песке добавляют забот медикам береговой охраны, а у посетителей вызывают слезы и боль, поэтому стекло на пляже запрещено. В прошлом сезоне и в предыдущие годы именно порезы, причиной которых стали осколки, чаще всего требовали вмешательства медиков.
Следите за детьми – дети любопытны и быстро бегают, поэтому легко могут пропасть из виду, что может закончиться весьма печально.
Нельзя готовить на гриле и ставить палатки – на пляже это по-прежнему запрещено, это можно делать только в специально отведенных местах.
Не загрязняйте песок – ничего не оставляйте на пляже после себя. Мы ведь уносим личные вещи, когда уходим домой, так и мусор оставлять тоже нельзя.
Обращайте внимание на то, что происходит вокруг, и, заметив недопустимое поведение, информируйте об этом береговую охрану. Прошлым летом береговая охрана G4S уладила более 5100 случаев нарушения общественного порядка.