Новости
23.06.2023, 11:42

Названы лучшие и худшие города для жизни в 2023 году

 (1)
723996106
723996106
ФОТО: b-hide the scene | Shutterstock, b-hide the scene

Организация Economist Intelligence Unit опубликовала ежегодный рейтинг лучших и худших городов для жизни. Первое место среди 173 городов с наилучшими условиями жизни в очередной раз получила Вена. Из-за войны в Украине Киев попал в десятку худших городов для жизни.

Города изучали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура. Для каждого эксперты выставляли оценку (максимум – 100), пишет портал 34travel.me.

Вена уже второй год подряд показывает лучшие показатели. У города – 98.4 балла из 100. Всего в рейтинге представлено 173 города.

ТОП-10 лучших городов для жизни в 2023 году:

1. Вена, Австрия
2. Копенгаген, Дания
3. Мельбурн, Австралия
​​​​​​​ 4. Сидней, Австралия
​​​​​​​ 5. Ванкувер, Канада
​​​​​​​ 6. Цюрих, Швейцария
​​​​​​​ 7. Калгари, Канада
​​​​​​​ 8. Женева, Швейцария
​​​​​​​ 9. Торонто, Канада
​​​​​​​ 10. Осака, Япония

ТОП-10 худших городов для жизни в 2023 году:

164. Дуала, Камерун
165. Киев, Украина
166. Хараре, Зимбабве
167. Дакка, Бангладеш
168. Порт-Морсби, Папуа - Новая Гвинея
169. Карачи, Пакистан
170. Лагос, Нигерия
171. Алжир, Алжир
172. Триполи, Ливия
173. Дамаск, Сирия

Полный отчет можно посмотреть здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии