Названы лучшие и худшие города для жизни в 2023 году(1)
Города изучали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура. Для каждого эксперты выставляли оценку (максимум – 100), пишет портал 34travel.me.
Вена уже второй год подряд показывает лучшие показатели. У города – 98.4 балла из 100. Всего в рейтинге представлено 173 города.
ТОП-10 лучших городов для жизни в 2023 году:
1. Вена, Австрия
2. Копенгаген, Дания
3. Мельбурн, Австралия
4. Сидней, Австралия
5. Ванкувер, Канада
6. Цюрих, Швейцария
7. Калгари, Канада
8. Женева, Швейцария
9. Торонто, Канада
10. Осака, Япония
ТОП-10 худших городов для жизни в 2023 году:
164. Дуала, Камерун
165. Киев, Украина
166. Хараре, Зимбабве
167. Дакка, Бангладеш
168. Порт-Морсби, Папуа - Новая Гвинея
169. Карачи, Пакистан
170. Лагос, Нигерия
171. Алжир, Алжир
172. Триполи, Ливия
173. Дамаск, Сирия
Полный отчет можно посмотреть здесь.