25.06.2023, 10:05
В Риме открылась новая достопримечательность для туристов
ФОТО: | Scanpix, Domenico Stinellis
В Риме теперь на одну достопримечательность больше – во вторник для посетителей официально открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря.
Историки говорят, что Цезарь погиб на центральной площади города Ларго Арджентина. Там располагалось четыре храма. Сохранились от них только руины. Да и те находятся ниже уровня улицы, сообщает портал 34travel.me.
Увидеть их до недавнего времени туристы могли только с высоты. Но теперь могут подойти поближе. Проектом развития достопримечательности занимался итальянский дом моды Bulgari под контролем римского управления культурного наследия.