Сельди в бочке: как избежать толп туристов в самом посещаемом городе Европы?

Посещение Дубровника может быть совершенно утомительным, ведь этот южный хорватский город сейчас занимает первое место среди самых посещаемых туристами европейских городов, пишет Euronews.

Так стоит ли туда ехать? И как вы можете отдохнуть, если в Дубровник хочется сильно, но толпы туристов просто ужасают?

Как выглядит посещение Дубровника?



Прибрежный Дубровник венчает скалистое плато, выступающее в Адриатическое море. Прочные стены XVI века окружают Старый город, в котором находятся такие архитектурные шедевры, как барочная приходская церковь Святого Влаха и готический Дворец Ректора.

Проснувшись на рассвете, вы сможете прогуляться по вымощенным известняком улицам, представляя себе город во времена византийцев и венецианцев, переживший войны и осады и кажущийся бессмертным.

Пока все выглядит просто прекрасно, не правда ли? Но если вы попытаетесь осмотреть достопримечательности в разгар сезона, то исторические жемчужины вам придется рассматривать через призму сотен людей, которые приезжают в Дубровник летом.

Прогуливаясь по центру, вам придется протискиваться между столиками ресторанов, которые занимают все улицы, и одновременно отмахиваться от официантов и продавцов сувениров.

Витрины магазинов пестрят мерчем из „Игры престолов“ (Дубровник был ключевым местом съемок второго сезона), а фирменные футболки и кепки висят на исторических стенах, делая некоторые районы похожими на один большой торговый центр под открытым небом.

Шанс проклянуть все и пообещать себе никогда больше сюда не вернуться – очень высок.

Дубровник – самый посещаемый туристами город Европы



Используя данные за 2019 год, Statista выяснила, что Дубровник является самым посещаемым туристами городом в Европе, опережая таких грандов, как Венеция и Барселона. Город с населением чуть более 41 000 человек принял в 2019 году почти 1,5 миллиона туристов. Это примерно 36 туристов на одного жителя.