В Словакии лебеди не могут улететь с маковых полей из-за наркотического опьянения

Бедствие для фермеров длится как минимум с начала года — впервые о нашествии птиц фермеры сообщили еще в феврале. Сперва они решили, что лебедей привлекают лужицы воды, однако затем стало ясно, что на самом деле лебеди пристрастились к цветам мака, которые содержат опиум.

Как пишут СМИ со ссылкой на фермеров, лебеди начали откладывать яйца на маковом поле, и к маю стая насчитывала уже от 150 до 200 особей. Лебеди находятся под защитой закона, и фермеры не знают, как от них избавиться. На данный момент лебеди продолжают жить на полях и есть мак. Сумма ущерба от их обитания на маковых плантациях уже составила примерно €10 тысяч, пишет издание Oddity Central со ссылкой на фермера Балинтса Пама.

Птицы не могут двигаться, не могут летать, находятся как будто под действием наркотиков и становятся очень легкой добычей для хищников. „В принципе, это так же, как у наркозависимых людей, — объясняет натуралист Владимир Топеркер. — Если они будут есть всё больше и больше мака, всё большие и большие дозы, они погибнут. У них передозировка“.