4 правила безопасности, если вы решили во время путешествия поселиться у местных жителей

Мы собрали небольшую памятку, если у вас в планах тесное проживание с незнакомыми людьми на курорте.

Выбирайте по отзывам

Идеально, если вам порекомендуют вариант проживания ваши знакомые или родные. Но не всегда такой вариант возможен. В таком случае все же стоит изучить отзывы в сети. Как правило, у тех, кто сдает жилье туристам постоянно, есть довольно много отзывов, найти их не составит труда. Кроме того, попробуйте найти чаты путешественников, которые с удовольствием поделятся информацией относительно того, у кого можно снять жилье безопасно, возможно, получите хорошую рекомендацию от бывших жильцов и сможете снять симпатичную комнату со скидкой.

Выбирайте туристические районы

Конечно, если у вас в планах полная экономия, можно найти жилье на окраине, однако если вы девушка и путешествуете одна, от этой идеи лучше отказаться. Лучше доплатить чуть больше, но подобрать квартиру или комнату в туристическом районе, где можно спокойно выйти на улицу в любое время дня и ночи. Это особенно актуально, если вы отправляетесь в страны вроде Турции или Египта.

Будьте вежливы с хозяевами

Большая ошибка многих туристов — вести себя вызывающе или исключительно требовательно. Помните, что даже если вы оплатили проживание, это не дает вам права требовать сверх оговоренного или же относиться к хозяевам снисходительно. Кто знает, возможно, вы еще не раз вернетесь и остановитесь в этом месте, еще и сделают неплохую скидку вам и друзьям по вашей рекомендации. Помимо прочего, хозяева не должны выполнять все ваши требования, как многие привыкли во время проживания в отеле. На этот важный момент далеко не все обращают внимание, однако стоит принять его во внимание и наслаждаться отдыхом, не портя его другим.

Сообщите родным или друзьям, где вы остановились

Возвращаясь к вопросам безопасности, если вы все же решили отправиться отдыхать в одиночку, сообщите близким друзьям и родным координаты. Отправьте вашу геолокацию, адрес, имя и телефон хозяина, чтобы в случае чего с ним могли связаться. Не думайте, что вы перегрузите близких лишней информацией — речь идет о вашей безопасности в чужой стране.