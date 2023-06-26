Названа самая раздражающая привычка пассажиров самолетов

Путешественники признались, что их нервируют, когда кресло пинают не только дети, но и взрослые, которые постоянно меняют положение ног или открывают и закрывают откидные столики.

Второе место в списке раздражающих действий на борту поделили пьянство и неаккуратное пользование туалетом. Издание отмечает, что вторая проблема может показаться не такой серьезной, но иногда из-за нее срываются рейсы. Например, в 2015 году самолет British Airways был вынужден вернуться в аэропорт из-за „зловония в туалете“, которое угрожало безопасности пассажиров.

Прослушивание музыки без наушников заняло третье место в антирейтинге. Кроме того, путешественников злят попутчики, откидывающие спинки кресел, складывающие руки на подлокотники, снимающие обувь и носки и торопящиеся как можно скорее покинуть самолет после посадки.