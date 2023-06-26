ВИДЕО | В Австралии собака динго покусала отдыхавшую на пляже туристку

На данный момент в Австралии в дикой природе живет около 200 динго. Всего несколько месяцев назад одного динго также пришлось усыпить по схожей причине - он напал на людей.

Примерно 60 % рациона австралийских динго составляют небольшие млекопитающие, в частности, кролики. Они также охотятся на кенгуру и валлаби; в меньшей степени питаются птицами, рептилиями, насекомыми и падалью. Динго могут даже ловить и вытаскивать из воды акул, превышающих их самих по размерам. С началом массового разведения скота динго стал нападать и на него, что повлекло за собой уничтожение диких собак фермерами. Как выяснилось, в некоторых районах домашний скот составляет примерно 4 % от рациона динго, но эти дикие собаки также часто режут овец, не поедая их. Случаи нападения динго на человека крайне редки.