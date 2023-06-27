Дни Средневековья вновь порадуют таллиннцев обширной экскурсионной программой

Главными организаторами Дней Средневековья выступают Эстонский союз народного искусства и рукоделия и Дом Хопнера.

Каждый день с четверга, 6 июля, по воскресенье, 9 июля, для горожан и гостей города будут проводиться различные экскурсии на эстонском, английском и русском языках.

Программа экскурсий на русском языке:

Четверг, 6 июля

19.00 – лекция-экскурсия „Церковные колокола в Таллинне“ и органный концерт, гид – Марина Дунаева. Сбор перед церковью Святого Духа (Пюхавайму 2). Билет – 8 евро, можно приобрести тут: https://fienta.com/et/keskaja-paevade-ajaloomatk-tallinna-kirikukellad-vene-keeles Помимо билета для входа в церковь потребуется 4 евро наличными.

В Средние века колокол – и часы, и духовный ориентир, и назидание, и утешение. Как церковные колокола стали настолько разносторонними, и о чем каждый колокол напоминает человеку? О чем рассказывают и даже умалчивают эти уникальные древние инструменты, несмотря на длинный язык? Как они получали свои имена и прозвища? Как они страдали и гибли в тяжелые времена, а иные возрождались и вновь становились голосом церкви и гласом народа. Экскурсия в церкви Святого Духа включает небольшой органный концерт.

Суббота, 8 июля

14.00 – экскурсия „Пиритаский монастырь“, гид – Наталья Сааль. Сбор перед надвратной башней (развалины Пиритаского монастыря, Клоостри теэ 9). Билет – 8 евро, можно приобрести тут: https://fienta.com/et/keskaja-paevade-linnamatk-pirita-klooster-vene-keeles Помимо билета для входа в монастырь потребуется 2 евро монетой.

Войдя в ворота старого монастыря святой Биргитты, можно попасть в самое начало 15-го века, а можно в окончание 20-го. Окунуться в атмосферу суровой северной обители, доброй детской сказки или роскошного театрального представления. Поискать таинственный подземный ход, последнюю реликвию и обручальное кольцо... монахини. Узнать, кто же все-таки разрушил монастырь и встретиться с поистине историческим лицом, чтобы вместе погулять по саду нового Пиритаского монастыря.

Воскресенье, 9 июля