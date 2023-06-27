Самое богатое летнее меню в центре Таллинна? Фудкорт Viru предлагает насладиться летними блюдами разных кухонь мира

Меню состоящего из 15 ресторанов самого большого фудкорта центра Таллинна, расположенного в торговом центре Viru пополняется летними блюдами и напитками. После открытия в июне 2022 года фудкорт уже успел принять два миллиона посетителей, среди которых как летние отдыхающие так и гости города. В меню представлены самые новые летние блюда, такие как летние суши с клубникой и манго, жареная курица по-амальфийски с моцареллой, рукколой и зеленым песто, кофе, приготовленный холодным способом в течение более 20 часов, а также павлова с ревенем и клубникой. Всего в меню можно найти более 20 различных летних блюд и напитков, которые соответствуют теплому времени года.

Тийна Кыресоо, владелица ресторана Stereo и ресторатор: „Лето - отличная возможность предложить что-то особенное жителям Эстонии, потому что в дальних странах созревают особенно сочные фрукты, готовятся молодые вина, а благодаря более активному воздушному трафику все это еще доступнее, чем зимой. Stereo привозит продукты и новые вкусы прямо из Латинской Америки, и я не могу не упомянуть, что кухни солнечных Узбекистана, Китая, Японии, Италии, Ближнего Востока и Гавайев также делают отличное предложение для всех наших гостей“.

Тарас Маркин, представитель пивоварни Mikkeller, одной из пяти лучших пивоварен в мире, отмечает, что летом напитки и сопутствующие закуски играют еще большую роль, потому что длинные теплые вечера способствуют встречам и приятному времяпровождению. „Мы видим, что люди больше готовы экспериментировать, попробовать, например, безалкогольное пиво на основе винограда, современные IPA в стиле Hazy или любой летний коктейль“, - добавляет Тарас.

Вы можете ознакомиться с привлекательным летним меню фудкорта Viru с фотографиями соблазнительных летних блюд и напитков здесь.