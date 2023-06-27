Самое богатое летнее меню в центре Таллинна? Фудкорт Viru предлагает насладиться летними блюдами разных кухонь мира
Фудкорт Viru удивит своих посетителей сезонным меню, которое включает лучшие летние блюда разных кухонь мира и множество новых вкусов. Летнее меню будет доступно до начала октября.
Меню состоящего из 15 ресторанов самого большого фудкорта центра Таллинна, расположенного в торговом центре Viru пополняется летними блюдами и напитками. После открытия в июне 2022 года фудкорт уже успел принять два миллиона посетителей, среди которых как летние отдыхающие так и гости города. В меню представлены самые новые летние блюда, такие как летние суши с клубникой и манго, жареная курица по-амальфийски с моцареллой, рукколой и зеленым песто, кофе, приготовленный холодным способом в течение более 20 часов, а также павлова с ревенем и клубникой. Всего в меню можно найти более 20 различных летних блюд и напитков, которые соответствуют теплому времени года.
Тийна Кыресоо, владелица ресторана Stereo и ресторатор: „Лето - отличная возможность предложить что-то особенное жителям Эстонии, потому что в дальних странах созревают особенно сочные фрукты, готовятся молодые вина, а благодаря более активному воздушному трафику все это еще доступнее, чем зимой. Stereo привозит продукты и новые вкусы прямо из Латинской Америки, и я не могу не упомянуть, что кухни солнечных Узбекистана, Китая, Японии, Италии, Ближнего Востока и Гавайев также делают отличное предложение для всех наших гостей“.
Тарас Маркин, представитель пивоварни Mikkeller, одной из пяти лучших пивоварен в мире, отмечает, что летом напитки и сопутствующие закуски играют еще большую роль, потому что длинные теплые вечера способствуют встречам и приятному времяпровождению. „Мы видим, что люди больше готовы экспериментировать, попробовать, например, безалкогольное пиво на основе винограда, современные IPA в стиле Hazy или любой летний коктейль“, - добавляет Тарас.
Вы можете ознакомиться с привлекательным летним меню фудкорта Viru с фотографиями соблазнительных летних блюд и напитков здесь.
В фудкорте вы можете попробовать блюда из 15 ресторанов. В самый жаркий летний день вас освежит холодный кофе PaperMill, приготовленный холодной водой в течение 20 часов для достижения более мягкого и летнего вкуса. Вы также можете продлить удовольствие, добавив безалкогольное имбирное пиво. 3Tilli pizza & pasta снимает летнюю жажду сочетанием мидий и лимонно-базиликового пасты, а известный поставщик уличной еды F.Burger улучшает свой знаменитый говяжий бургер соусом из клубники и ревеня. Бар Mikkeller, входящий в пятерку лучших пивоварен в мире, на этот раз предлагает ромовый ледяной чай и бургер с хрустящей курицей амальфи.
Все остальные арендаторы фудкорта также разработали специальные блюда для летнего сезона. Азиатский поставщик уличной еды KimiJimi удивляет темпурой кальмара или сочными ребрами в терияки и сычуаньском соусе, подавая их с свежим салатом. PokeBowl, предлагающий гавайские вкусы, продолжает предлагать здоровую курицу с авокадо, а Meze дополняет это лимонной курицей и гранатовой чурчхелой. Из кухни Stereo StreetFood, представляющей горячие вкусы Латинской Америки, в летнем меню можно найти севиче с соусом лече-де-тигре и имбирем чайоте, которым можно дополнить коктейлем Baso de Verano, приправленный кокосом, белым шоколадом и мятой. Популярный эстонский суши-бренд MySushi включил в свое летнее меню два вида суши: Земляничная Мечта - суши с лососем и земляникой, и Бесконечное Лето суши с авокадо, лососем, тамаго и шпинатом.
Samsa Family Bakers, представитель узбекской кухни, предлагает освежающий суп окрошку и летний узбекский салат. Лучший кебаб в городе можно попробовать в Kebaboom, который на этот раз подает его в виде большого салата с свежими овощами. Bliss, предоставляющий здоровую пищу на Food Street, помогает утолить быстрый голод летними закусками. Ни один праздничный ужин не был бы полным без сладкого десерта, такого как соблазнительный мини-торт с клубникой и ревенем от Павлова, которую можно приобрести как отдельный десерт или большой торт для того, чтобы поделиться им с друзьями.