airBaltic открывает продажу билетов на прямые рейсы из Таллинна на Гран-Канарию

Уже доступны билеты на рейсы airBaltic на Гран-Канарию из 10 разных аэропортов

Сегодня на сайте авиакомпании airBaltic началась продажа билетов на Гран-Канарию (Канарские острова, Испания) из 10 европейских аэропортов (Таллинна, Риги, Вильнюса, Бергена, Биллунда, Копенгагена, Осло Саннефьорд и Осло Гардермуэн, Ольборга и Тампере).

Для обслуживания всех этих 10 направлений в предстоящем зимнем сезоне, который начнется в октябре 2023 года, airBaltic создаст на Гран-Канарии временную базу, где будут базироваться два самолета Airbus A220-300.

Открывая временную в Лас-Пальмас, airBaltic подтверждает свою стратегию повышения эффективности ротации экипажей и максимального использования самолетов. Важно отметить, что это решение не влияет на зимнее расписание рейсов авиакомпании и выполнение рейсов из Риги, Таллинна, Вильнюса или Тампере. Сезонное предложение дополняет рейсы airBaltic на Канарские острова, так как в предстоящем зимнем сезоне авиакомпания продолжит выполнять прямые рейсы на Тенерифе со своих четырех баз.

Билеты на рейсы уже доступны на сайте airBaltic www.airbaltic.com.