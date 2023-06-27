Теперь вы можете насладиться березовой баней на песчаном пляже Нарва-Йыэсуу!
Знаете ли вы, что самый длинный песчаный пляж Эстонии находится не в Пярну, а в Нарва-Йыэсуу? Насладиться домашней березовой баней на берегу, протяженностью более чем 8 километров, можно с 15 июня в банном центре отеля Meresuu SPA & Hotel.
Отель Meresuu SPA & Hotel расположен всего в 200 метрах от безмятежного песчаного пляжа. В банном спа-центре отеля теперь вы можете насладиться ароматами и уютом освежающей березовой бани. Баня отличается уютным деревянным декором и, конечно же, уникальным березовым ароматом, вдыхать который истинное удовольствие. Температура в березовой бане не превышает 60-70°C, а это значит, что тут особенно приятно провести время со своим спутником и отдыхать, смакуя каждое мгновение.
Широкий выбор банного центра включает в себя 10 саун и 8 различных спа-бассейнов и джакузи. Бесспорный хит-две открытые бани, расположенные на солнечной летней террасе под соснами. Летом используйте возможность позагорать на улице и освежиться в бассейне с холодной водой. На террасе гостей ждет уютное джакузи, где можно с комфортом насладиться летом.
Истинные любители бани могут принять участие в уникальных банных ритуалах. В ассортимент добавлены ши и арома-ритуалы с приятными ароматами и бодрящими активными ингредиентами. Регулярные ритуалы паровой и соляной бани включены в стоимость посещения банного центра и проводятся каждый день.
Помимо спа-центра, в отеле вас ждет настоящий мир красоты и здоровья, где из широкого спектра услуг, вы сможете выбрать для себя любимую, как среди баллийских, так и эстонских спа-процедур.
В летний период на песчаном берегу отдыхающих ждет пляжный бар Meresuu. Тут можно насладиться прохладительными коктейлями, сочными закусками и приятной музыкой. В поисках места для хорошего ужина с лучшим выбором блюд советуем посетить ресторан Meloodi при отеле Meresuu SPA & Hotel в Нарва-Йыэсуу. Меню а’la carte создано известным шеф-поваром ресторана Германом Мачарашвили, занявшим второе место в конкурсе „Шеф года 2022“
Летом наш край особенно привлекателен. Тут есть, что посетить. Древний рыбацкий поселок и курортный город своей историей и природой волнуют и восхищают. Возьмите напрокат в отеле велосипед, и Meresuu SPA & Hotel предоставит вам увлекательную карту приключений, которая поможет вам лучше познакомиться с Нарва-Йыэсуу.
Расположение Meresuu SPA & Hotel делает его одним из самых популярных летних курортов Эстонии – песчаный пляж, более 10 различных бань, местный колорит, а номера с видом на море, как вишенка на торте!
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