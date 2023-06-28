Поход в жару? Десять ошибок, которые люди совершают, отправляясь в поход в знойную погоду

Слишком открытая одежда

Не самое разумное дело – отправиться в жаркий день в поход, одевшись „как на пляж“. Предпочтение следует отдавать закрытой одежде светлых оттенков и натуральным тканям. Обратите взор также на функциональную туристическую одежду. Например, туристические брюки с отстегивающимися штанинами полностью изменят вашу жизнь. Выведет летние походы на новый уровень и одежда с вентиляционными отверстиями на молнии.

Полдень – не время для активности

Если день предстоит жаркий, отправляться в путь следует ранним утром, а продолжать марш-бросок – вечером, когда солнце уже не так интенсивно светит. Самую жару, часов с одиннадцати до четырех дня, переждите в тени. Жители южных стран плохого не посоветуют – не зря же придумали сиесту! Вздремните, почитайте книгу или просто бездельничайте – все в ваших руках. Если и ночь не принесла долгожданной прохлады – ночлег оборудуйте под открытым небом или хотя бы не накрывайте палатку тентом от дождя. Спальный мешок тоже не понадобится – достаточно будет вкладыша-простыни. Одежда жаркой ночью тоже будет лишней. Ну и, конечно же, установить палатку следует в месте, куда солнце утром дойдет позднее всего.

Чересчур оптимистичный темп

В первый поход летнего сезона дайте организму время на акклиматизацию и адаптацию к жаре. Даже если вы в хорошей форме, с непривычки летом не получится поддерживать такой же темп, как весной или осенью. Даже ультрамарафонцы, которые специально готовятся к забегам при 40-градусной жаре и более высоких температурах, на подготовку к летнему походному сезону отводят не один месяц, специально одеваясь слишком тепло или каждый день посещая баню.

Игнорирование важности защиты головы и кожи от солнца