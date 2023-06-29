Вы удивитесь: отдых на курорте, который предпочитают Криштиану Роналду и Брэд Питт, доступен и жителям Эстонии

Турецкая Ривьера приглашает всех любителей отдыха - также и знаменитостей планеты - насладиться солнцем. В Турции более 500 пляжей - от Кемера и Белека до Сиде - среди них много любимых знаменитостями, хотя стоит отметить, что Бодрум - один из главных козырей Турции. Последний часто называют столицей роскошного отдыха, поэтому распространено заблуждение, что только богатые и знаменитые могут позволить себе отдых здесь. Для отдыхающих Бодрум богат новыми впечатлениями, незабываемыми достопримечательностями, качественной едой, аутентичностью и современностью.

В современном быстро меняющемся мире план роскошного отдыха также включает возможность убежать от суеты и шума, найти место, где вы можете просто побыть с собой и своей семьей, но при этом наслаждаться бесподобной природой, едой и бешеной суетой города в сумерках.

Почему звезды выбирают эти места? Причин много, но когда речь заходит о Турецкой Ривьере, знаменитости отмечают широкое разнообразие великолепных пляжей - от самых популярных до уединенных. Прекрасная погода, сервис, который соответствует ожиданиям, а зачастую и превосходит их, и яхты - плывете ли вы или просто наблюдаете с берега - все это создает особую атмосферу отдыха, словно сошедшую со сказочной открытки.

Если бы вас спросили, где отдыхают самые знаменитые звезды планеты, вы, возможно, даже не подозревали бы, что это так близко - всего в нескольких часах полета на самолете от вас. Вы будете еще больше удивлены, если ваши друзья или даже вы сами побывали в местах отдыха королевских особ или поблизости от них. В Европе есть места, которые выбирают многие знаменитости - от футболиста Криштиану Роналду и актера Брэда Питта до членов королевской семьи. Если говорить о Европе, то знаменитости особенно любят пропитанную солнцем Турецкую Ривьеру - Анталию, Аланию, Кемер, Белек и Сиде - и Бодрум , где голливудским звездам особенно нравится уникальность данного региона. Знаменитости тратят на такой отдых большие деньги, но самое интересное, что качественный, запоминающийся и впечатляющий отдых может быть доступен каждому.

Причудливый старый город - белые дома с голубыми узорами, украшенные цветами и увитые виноградом - вызывает сентиментальные чувства у каждого путешественника. Хотя сам Бодрум сегодня является достаточно современным городом, в Старом городе по-прежнему царит дух старины, что позволяет путешественникам не только познакомиться с историей, архитектурой и культурой, но и сделать потрясающе красивое селфи.

Отдых в Бодруме - это настоящая сказка. Город, который приглашает насладиться незабываемыми прогулками по его широким и узким улицам, побродить и познакомиться с ритмом города, турецкими традициями и, конечно же, самобытной кухней. Наблюдать за вечерним закатом солнца, сидя на пляже, у замка или в одном из портовых кафе, - ни с чем не сравнимое ощущение. Освещенный вечерним солнцем город, возвышающийся замок и мачты кораблей на заднем плане - открытка, которую вы увидите в реальной жизни. Именно за таким качественным отдыхом приезжают на Турецкую Ривьеру самые знаменитые люди мира - от основателя Microsoft Билла Гейтса, владельца Facebook Марка Цукерберга и президента Украины Владимира Зеленского до королевской семьи принца Гарри и его жены Меган, которые в своей книге рассказали, что лето 2017 года провели в Бодруме.

Тот факт, что мировые знаменитости отдыхают в прекрасном Бодруме, только подтверждает, что этот уголок Турции определенно стоит выбрать, но ничего не говорит о его ценовой доступности, хотя иногда может создаваться такое впечатление. „В Бодруме не только полно отелей, стоимость которых может превышать 5 000 евро в неделю, но есть и такие, которые предлагают отдых от 700 евро на человека в неделю, и вы не будете разочарованы качеством. Когда речь идет о цене, самое главное, независимо от того, какой отель выбирают отдыхающие по своему карману - все могут одинаково наслаждаться особенным и неповторимым Бодрумом“, - комментирует Я.Митякова, руководитель эстонского офиса компании Coral Travel.

Каждая деталь в путешествии имеет значение