Вы удивитесь: отдых на курорте, который предпочитают Криштиану Роналду и Брэд Питт, доступен и жителям Эстонии(2)
Что ожидают от отдыха Брэд Питт или члены королевской семьи? Обычно мы представляем себе роскошные апартаменты и что-то недоступное для большинства. Яна Митякова, руководитель эстонского офиса туроператора Coral Travel, считает, что это миф. Крупнейшие мировые знаменитости отдыхают там же, где и многие европейцы, наслаждаются и ценят те преимущества, которые может позволить себе каждый, а некоторые и вовсе бесплатно, такие как непревзойденные природные пейзажи, отличная погода, улыбчивые местные жители и праздничное настроение.
Если бы вас спросили, где отдыхают самые знаменитые звезды планеты, вы, возможно, даже не подозревали бы, что это так близко - всего в нескольких часах полета на самолете от вас. Вы будете еще больше удивлены, если ваши друзья или даже вы сами побывали в местах отдыха королевских особ или поблизости от них. В Европе есть места, которые выбирают многие знаменитости - от футболиста Криштиану Роналду и актера Брэда Питта до членов королевской семьи. Если говорить о Европе, то знаменитости особенно любят пропитанную солнцем Турецкую Ривьеру - Анталию, Аланию, Кемер, Белек и Сиде - и Бодрум, где голливудским звездам особенно нравится уникальность данного региона. Знаменитости тратят на такой отдых большие деньги, но самое интересное, что качественный, запоминающийся и впечатляющий отдых может быть доступен каждому.
Почему звезды выбирают эти места? Причин много, но когда речь заходит о Турецкой Ривьере, знаменитости отмечают широкое разнообразие великолепных пляжей - от самых популярных до уединенных. Прекрасная погода, сервис, который соответствует ожиданиям, а зачастую и превосходит их, и яхты - плывете ли вы или просто наблюдаете с берега - все это создает особую атмосферу отдыха, словно сошедшую со сказочной открытки.
В современном быстро меняющемся мире план роскошного отдыха также включает возможность убежать от суеты и шума, найти место, где вы можете просто побыть с собой и своей семьей, но при этом наслаждаться бесподобной природой, едой и бешеной суетой города в сумерках.
Доступно для всех
Турецкая Ривьера приглашает всех любителей отдыха - также и знаменитостей планеты - насладиться солнцем. В Турции более 500 пляжей - от Кемера и Белека до Сиде - среди них много любимых знаменитостями, хотя стоит отметить, что Бодрум - один из главных козырей Турции. Последний часто называют столицей роскошного отдыха, поэтому распространено заблуждение, что только богатые и знаменитые могут позволить себе отдых здесь. Для отдыхающих Бодрум богат новыми впечатлениями, незабываемыми достопримечательностями, качественной едой, аутентичностью и современностью.
Причудливый старый город - белые дома с голубыми узорами, украшенные цветами и увитые виноградом - вызывает сентиментальные чувства у каждого путешественника. Хотя сам Бодрум сегодня является достаточно современным городом, в Старом городе по-прежнему царит дух старины, что позволяет путешественникам не только познакомиться с историей, архитектурой и культурой, но и сделать потрясающе красивое селфи.
Отдых в Бодруме - это настоящая сказка. Город, который приглашает насладиться незабываемыми прогулками по его широким и узким улицам, побродить и познакомиться с ритмом города, турецкими традициями и, конечно же, самобытной кухней. Наблюдать за вечерним закатом солнца, сидя на пляже, у замка или в одном из портовых кафе, - ни с чем не сравнимое ощущение. Освещенный вечерним солнцем город, возвышающийся замок и мачты кораблей на заднем плане - открытка, которую вы увидите в реальной жизни. Именно за таким качественным отдыхом приезжают на Турецкую Ривьеру самые знаменитые люди мира - от основателя Microsoft Билла Гейтса, владельца Facebook Марка Цукерберга и президента Украины Владимира Зеленского до королевской семьи принца Гарри и его жены Меган, которые в своей книге рассказали, что лето 2017 года провели в Бодруме.
Тот факт, что мировые знаменитости отдыхают в прекрасном Бодруме, только подтверждает, что этот уголок Турции определенно стоит выбрать, но ничего не говорит о его ценовой доступности, хотя иногда может создаваться такое впечатление. „В Бодруме не только полно отелей, стоимость которых может превышать 5 000 евро в неделю, но есть и такие, которые предлагают отдых от 700 евро на человека в неделю, и вы не будете разочарованы качеством. Когда речь идет о цене, самое главное, независимо от того, какой отель выбирают отдыхающие по своему карману - все могут одинаково наслаждаться особенным и неповторимым Бодрумом“, - комментирует Я.Митякова, руководитель эстонского офиса компании Coral Travel.
Каждая деталь в путешествии имеет значение
Я.Митякова, руководитель эстонского офиса Coral Travel, говорит, что в мире очень мало мест, которые недоступны для обычного путешественника, и то же касается любимых мест знаменитостей. Возможность насладиться тем же городом, красотой природы, но не обязательно в самых шикарных отелях, позволяет получить роскошные впечатления. Однако она отметила, что для проведения роскошного, но доступного отдыха, полезно учитывать некоторые детали. Есть услуги, которые легко доступны по цене, но с самого начала отпуска существенно влияют на ощущение от путешествия и качество пребывания.
Одна из них - экспресс-трансфер в отель. Часто после приземления самолета может потребоваться час или два, чтобы добраться до курорта, где вы собираетесь провести свой отпуск. Для семей, путешествующих с детьми, это часто становится дополнительным поводом для беспокойства. „Вместо долгой и утомительной поездки в отель ваш отпуск может начаться с комфортного, удобного и быстрого экспресс- трансфера всего с 2 остановками“. Важно отметить, что помимо более комфортного путешествия, вы также получаете личное внимание. И, наконец, выбрав экспресс-трансфер, ваш отпуск начнется на несколько часов раньше, что является неотъемлемой частью хорошего отдыха. Все это и многое другое возможно с уникальным пакетом услуг Elite Service от Coral Travel, где экспресс-трансфер уже включен в стоимость проживания в некоторых отелях“, - прокомментировал представитель Coral Travel.
Однако стоит отметить, что королевский отпуск может начаться уже в самолете, например, если вы решили лететь на Турецкую Ривьеру с Turkish Airlines. У этих авиалиний в стоимость билета включено больше багажа, поэтому не придется ломать голову над тем, что взять с собой, а что оставить дома, но не менее важны и другие детали полета, которые задают настроение вашему отдыху с самого начала.
Начиная с уже забытого, но очень приятного и высоко ценящегося бонуса - питание на борту, продолжая креслами с большим пространством для ног и заканчивая интерактивным экраном перед каждым пассажиром, на котором можно найти самые свежие фильмы, музыку и игры, - путешествие будет не только приятным, но и доставит удовольствие как взрослым, так и юным путешественникам.
Качественный сервис, обслуживание и искреннее внимание к путешественнику - где бы он ни находился - сделают ваш отдых более запоминающимся. Роскошный отдых - это не всегда только большие деньги, но и выбор, который может сделать ваш отдых таким же запоминающимся и поистине королевским.