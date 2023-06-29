В июле на мызе Тохисоо пройдет международный фестиваль по обжигу керамики
С 9.07 по 31.07.2023 в мызе Тохисоо пройдет XXIII Международный фестиваль по дровяному обжигу керамики. GRAND FINALE 29.07.23 в 19 часов!
Тема симпозиума 2023 года — глина и политика. Целью симпозиума является поощрение международного опыта в области создания керамической скульптуры, укрепление понимания и применения методов дровяного обжига, а также создание условий для междисциплинарного сотрудничества.
В этом году в мероприятии примут участие следующие керамисты: Эйвинд Солли Адреассэн из Норвегии, Дори Шехтель Зангер из Израиля, Дарта Беркмане из Латвии, Ирен Зенонос с Кипра, Мингайле Микеленайте из Литвы, Нико Манкинен и Мира Нииттимяки из Финляндии, Рита Бадилла-Гудино из Филиппин и Катаржина Мискьюр из Польши.
Огненную скульптуру построят Айги Орав и Кюлли Кыйв из Эстонии.
Ознакомиться с творчеством художников можно на мероприятии artist talk. Кроме того, организаторы приглашают в гости в день открытых мастерских, где вы сможете увидеть рабочий процесс, создаваемых на месте работ. Окончание симпозиума предлагает приятные выходные для всей семьи, когда к вашим услугам целый вечер исследований: открытие и тур по выставке, концерт Мартена Кунингаса, огненное шоу и открытие огненной скульптуры. На церемонии закрытия будет работать киоск с едой. Автобус из Таллинна привезет на симпозиум и отвезет вас обратно.
Расписание публичных мероприятий в мызе Тохисоо:
15.07 Artist talk (на английском языке) 14:00
21.07 Открытые студии 14:00
29.07 Grand Finale
Вступительное слово 19:00
Открытие выставки и экскурсия 20:00
Концерт Мартена Кунингаса в 21:00
Огненное шоу 22:20
Открытие огненной скульптуры в 22:30.
29.07 Зарегистрироваться на автобус Tаллинн-Kohila-Таллинн можно (укажите свой номер телефона) по адресу: eviparn@kohilasymposium.com. На Кохилаский Симпозиум поедет автобус из Таллинна с Mere pst 5 в 18:00. Обратно в Таллинн автобус поедет от мызы Тохисоо в 23:00.
Домашняя страница Кохилаского Симпозиума: https://www.kohilasymposium.com/
Инстаграм: https://www.instagram.com/kohilasymposium/