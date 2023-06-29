Паланга приняла решение увеличить курортный сбор

Сбор будет увеличен с 10 июля, пишет LRT. Количество приезжающих в Палангу растет и потребность в средствах для дальнейшего развития города также увеличивается. С учетом того, что в будущем сбор может стать еще больше, нынешнее повышение позволит дольше не менять уровень сбора и даст отдыхающим возможность к нему привыкнуть.

Власти города также считают, что отчасти в повышении курортного сбора виновата теневая экономика в секторе частного жилья, которую практически невозможно контролировать.

В будущем, однако, Паланга рассматривает и другой способ для пополнения городского бюджета – налог на въезд в город. Но для этого городу придется построить достаточное количество парковок. Впрочем, полностью от этой идеи на литовском курорте пока не отказались.

В настоящее время в Литве только в муниципалитете Бирштонаса местный сбор составляет два евро.