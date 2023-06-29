Лето в Тракае: масса развлечений, платные парковки во дворах и дорогие кибинай

Внимание приезжающих в Тракай в первую очередь приковывают знаки стоянки около въездов во дворы в частные дома. Жители этих домов машут табличками и приглашают оставить машину у них во дворе.

„Проехав дальше, вы не найдете места для парковки. Поставьте машину у нас в нашем дворе и будете спокойны. Посмотрите. Цена – 5 евро в день. Дешевле не найдете“, – говорит пожилая женщина.

Однако таких зазывал здесь много, подальше от центра стоянка в частном дворе обойдется в 2-5 евро.

В выходные в Тракае ждет масса развлечений – катание на лодках, катамаранах, яхтах, катерах. Цена на катамараны в основном – 10 евро в час. На вопрос, будет ли скидка, если возьмем на 3 часа, хозяин ответил: „Приезжайте в рабочий день, сделаем скидку, а в выходной – основной наш заработок, скидок не будет“. Однако подальше от замка, около парка с качелями, катамараны сдают по 7 евро в час.

SUP-борд также обойдется в 10 евро в час, но некоторые предприниматели предлагают е за 15 евро, если берешь на два часа.

Катание на небольших судах по озеру в группе 10-20 человек обойдется в 5 евро за 30 минут.

„Если у вас нет компании, немного подождите, мы наберем группу. Увидите, какое красивое озеро Галве“, – рекламировал свою услугу владелец прогулочного судна.

За деревянную лодку просят всего 5 евро в час. Час катания на яхте обойдется в 60-70 евро на группу не больше чем из 10 человек.

После водных развлечений многие гости Тракая спешат отведать местной еды - караимских пирожков „кибинай“. Их предлагают с разной начинкой: с курятиной, грибами, говядиной, бараниной. Цены очень разные. В одном месте удалось найти кибинай с курятиной по 1,5 евро, а в некоторых местах цены сразили наповал - 4 евро за штуку. Мужчине для того, чтобы насытиться, надо 3-4 таких пирожка, поэтому сумма получается немалая.