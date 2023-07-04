RusDelfi в Черногории | Куда ни взгляни - всюду горы. В этой стране самые сказочные виды, но есть одна проблема(31)
Если бы мне сказали, что „Властелин колец“ снимали не в Новой Зеландии, а в Черногории, то я бы не удивился. Ведь уже подлетая туда на самолете, создается ощущение, что ты оказался в сказке - виды просто невероятные! Где найти самые красивые виды и о чем помнить перед поездкой в совсем не черную Черногорию?
В Черногории вид на горы начинает открываться еще на борту самолета и после посадки никуда не исчезает. Казалось бы, куда ни взгляни - всюду горы, они постоянно окружают тебя. При этом они отнюдь не черные, как может представляться из названия страны. Черногория - очень зеленая страна, поэтому тут довольно часто идут дожди, хотя они, в основном, не длятся долго. Есть в этом и положительное - например, на подлете в страну нас встречала радуга, которую было видно уже из окна самолета.
Из-за простилающихся повсюду гор сложно представить, что Черногория почти в три раза меньше маленькой Эстонии, а людей здесь проживает чуть больше, чем в одном лишь Таллинне. Однако в этом заключается и большой плюс, так как до различных городов и достопримечательностей можно быстро доехать. Поэтому эту страну особенно удобно исследовать на машине, тем более что водители там водят аккуратно и даже по серпантину ехать не так уж и страшно.
Самолеты из Таллинна прилетают в аэропорт Тивата. В самом городе самое интересно и „инстаграмное“ место - это яхтенная набережная, которая носит название Porto Montenegro. Ее также называют „черногорским Монако“, потому что повсюду стоят дорогие яхты и люксовые бутики. Здесь можно насладиться кофе или другим напитком с видом на голубое море и яхты - если ваш бюджет позволяет, пройтись по бутикам - и отправиться дальше.
Совсем недалеко от Тивата находится Будва с уютным старым городом и освежающими пляжами. В самом начале Будванской ривьеры находится символ города - статуя балерины. Там же есть можно искупаться на милом пляже с видом на старый город, а затем отправиться дальше - наслаждаться видами. По дороге из Будвы в сторону острова Свети-Стефан есть много смотровых площадок с видом на Будваскую ривьеру, но один из самых красивых видов открывается у монастыря Прасковица - если подняться там по крутому серпантину вверх, то будет идеально видно как сам остров, так и Будву.
Еще одно прекрасное место, чтобы полюбоваться красотой гор - Мавзолей Негоша. На вершине горы Ловчен находится усыпальница последнего правителя и митрополита Черногории, которого в стране сильно почитают. За 8 евро можно подняться по лестнице из 451 ступенек к мавзолею, за которым находится смотровая площадки с захватывающим дух видом, по сравнению с которым сам мавзолей, увы, меркнет.
Кстати, в находящемся неподалеку селе Негуши можно отведать великолепный пршут - черногоский вариант итальянского прошутто - непередаваемый вкус которого создается благодаря копчению на березовых углях.
Если проехать еще дальше по берегу, то можно добраться до Старого Бара. Развалины древнего города находятся прямо у подножия гор, поэтому там особенно приятно гулять, и найдется множество укромных уголков, чтобы сделать красивую фотографию или просто насладиться самой атмосферой, будто вв попали в захватывающий фэнтези-фильм.
Конечно же, не менее красивый вид открывается и на Которскую бухту. Сам Котор, находящийся у подножия горы Ловчен, обязательно понравится кошатникам, ведь на улицах этого не менее уютного средневекового города очень много котиков и даже есть целый Музей кошек!
Котор находится в историческом регионе Далмация, который когда-то был под контролем Венеции. Совсем рядом также находится полностью венецианский город Пераст, куда Петр I когда-то отправлял дворян в мореплавательную школу. В бухте Пераста находятся два острова - остров Святого Георгия с мужским монастырем и остров Госпа-од-Шкрпьела. Если монахов беспокоить нельзя, то на второй остров, чье название переводится как „Божья Матерь на Скале“ - согласно легенде, тут когда-то на скалах нашли икону Богородицы - можно доплыть на кораблике, посетить церковь и опять же насладиться чудесным видом на горы.
Живописную прогулку на кораблике можно также совершить на Скадарском озере, которое тоже окружено со всех сторон горами. Озеро расположено в заповеднике и разделено между Черногорией и Албанией. Тут нет видов на средневековые города, зато водится много птиц. Если выехать туда ранним утром, то даже можно застать кудрявых пеликанов, а в другое время дня просто насладиться гладью воды и красотой природой, а при желании искупаться в зеленых водах озера, после чего кожа становится мягкая как шелк.
Немного менее известное среди туристов место для морской прогулки - остров Святой Недели в бухте курортного городка Петровац. Корабли с туристами прямо туда не ходят, поэтому нужно просто на городском причале найти местного черногорца с лодкой, который будет согласен за пару десятков евро отвезти вас на остров. На острове располагается православная церковь Святой Недели, а также гнездится большое количество стрижей, от чего создается впечатление, что находишься в фильме Хитчкока. И, опять же, оттуда открывается великолепный вид. На лодке также можно доплыть до пещеры в скале, на которую открывается вид с набережной Петроваца, о чем стоит попросить капитана лодки отдельно.
Большой плюс Черногории в том, что здесь большинство населения говорит по-русски, поэтому это отличное место для отдыха для тех, кто не уверен в своем знании английского языка. Говорят, что даже русскоязычные гиды здесь лучше подготовлены, чем англоязычные. Это все благодаря югославскому наследию. Даже есть интересная параллель с Эстонией - если у нас старшее поколение ностальгирует по СССР, то тут также, но с Югославией.
Черногория не состоит в Евросоюзе , поэтому пакеты мобильного интернета ЕС тут не работают, зато страна использует евро в качестве официальной валюты, а значит деньги тут менять не надо. Однако крайне советую иметь евро на руках. Черногория - страна наличных. Возникает ощущение, что в 80% мест нельзя платить картой, даже если там есть карточный терминал - возможно, местные просто не хотят напрягаться с карточными платежами и требуют наличку. Даже в отеле залог за пляжные полотенца было невозможно заплатить картой. Поэтому перед поездкой лучше снять приличную сумму наличных.
Другая проблема - качество обслуживания. Нужно признаться, что Турция серьезно избаловала туристов своим готовым на все обслуживанием, но в Черногории к клиенту относятся более холодно. Даже местные гиды признаются, что в стране еще учатся тому, как надо правильно обслуживать клиентов, чтобы у них осталось лишь положительное впечатление об обслуживания. Поэтому нужно быть более терпеливыми и не раздражаться, тем более, что один взгляд на завораживающую красоту раскинувшихся вокруг гор тут же помогает забыть про все остальное.
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