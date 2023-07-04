RusDelfi в Черногории | Куда ни взгляни - всюду горы. В этой стране самые сказочные виды, но есть одна проблема

В Черногории вид на горы начинает открываться еще на борту самолета и после посадки никуда не исчезает. Казалось бы, куда ни взгляни - всюду горы, они постоянно окружают тебя. При этом они отнюдь не черные, как может представляться из названия страны. Черногория - очень зеленая страна, поэтому тут довольно часто идут дожди, хотя они, в основном, не длятся долго. Есть в этом и положительное - например, на подлете в страну нас встречала радуга, которую было видно уже из окна самолета.

Из-за простилающихся повсюду гор сложно представить, что Черногория почти в три раза меньше маленькой Эстонии, а людей здесь проживает чуть больше, чем в одном лишь Таллинне. Однако в этом заключается и большой плюс, так как до различных городов и достопримечательностей можно быстро доехать. Поэтому эту страну особенно удобно исследовать на машине, тем более что водители там водят аккуратно и даже по серпантину ехать не так уж и страшно.

Самолеты из Таллинна прилетают в аэропорт Тивата. В самом городе самое интересно и „инстаграмное“ место - это яхтенная набережная, которая носит название Porto Montenegro. Ее также называют „черногорским Монако“, потому что повсюду стоят дорогие яхты и люксовые бутики. Здесь можно насладиться кофе или другим напитком с видом на голубое море и яхты - если ваш бюджет позволяет, пройтись по бутикам - и отправиться дальше.

Совсем недалеко от Тивата находится Будва с уютным старым городом и освежающими пляжами. В самом начале Будванской ривьеры находится символ города - статуя балерины. Там же есть можно искупаться на милом пляже с видом на старый город, а затем отправиться дальше - наслаждаться видами. По дороге из Будвы в сторону острова Свети-Стефан есть много смотровых площадок с видом на Будваскую ривьеру, но один из самых красивых видов открывается у монастыря Прасковица - если подняться там по крутому серпантину вверх, то будет идеально видно как сам остров, так и Будву.