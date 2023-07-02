Миллиарды в туризм. Риск или удачные инвестиции Эр-Рияда?

В начале июня Саудовская Аравия, одна из самых консервативных и регилигиозных арабских стран, главное место паломничества мусульман со всего мира, заключила многомиллионный контракт с американской компанией Habitas, которая известна, в том числе, своим участием в организации фестиваля Burning Man. Он проводится каждый год в американском штате Невада. На 9 дней пустыня превращается в город, где проходят концерты, выставки, вечеринки. Burning Man славится еще тем, что здесь отсутствуют строгие правила - во время фестиваля алкоголь льется рекой, употребление наркотиков не возбраняется, за танцы без одежды никто не осуждает, пишет Deutsche Welle.

Habitas позиционирует себя как ответственного, заботящегося об экологии поставщика роскошного жилья для туристов - будь то кемпинг класса „люкс“, как на фестивале Burning Man, или пятизвездочный отель. Для сделки с Habitas на сумму 400 миллионов долларов (365 миллионов евро) существует веская причина: Саудовская Аравия активно развивает сферу туризма и вкладывает в это миллиарды долларов. В рамках программы Vision 2030, страна планирует диверсифицировать свою экономику, постепенно отходя от нефтяной отрасли, и стремится увеличить вклад туризма в национальный доход с 3% до 10%, создав миллион рабочих мест в этой сфере.

Саудовская Аравия открылась для туристов в 2019 году

В 2019 году богатое нефтью саудовское королевство начало упрощать въезд для туристов из 49 стран мира посредством выдачи электронной визы. В настоящее время стоимость такой визы составляет более 142 долларов (130 евро). „Чрезвычайно интересно наблюдать за тем, что там происходит, потому что до недавнего времени Саудовская Аравия являлась своеобразной пустыней на туристической карте, - говорит Маркус Пильмайер, профессор туризма в Мюнхенском университете прикладных наук. - Однако я считаю, что пока еще слишком рано делать однозначные выводы“.