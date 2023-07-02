Верх не нужен! В этой части Испании и мужчины, и женщины смогут купаться топлесс

Теперь Департамент по вопросам равенства и феминизма каталонского правительства направил письмо в мэрии городов и поселков с напоминанием о том, что они обязаны разрешать купаться топлесс как мужчинам, так и женщинам.

Запрет на купание женщин топлесс „исключает часть населения и нарушает свободный выбор каждого человека в отношении своего тела“, – говорится в письме. „Местные власти должны защищать от дискриминации по любым мотивам... включая пол или гендер, религиозные убеждения или одежду“.

Бассейны, не соблюдающие закон о равенстве, могут быть оштрафованы на 500 000 евро.

Так что если вы планируете поездку в Испанию, обязательно возьмите с собой бикини, но не переживайте, если вдруг забудете или потеряете верхнюю половину.

Как люди отреагировали на изменение правил купания топлесс?

Феминистская группа Mugrons Lliures приветствовала это решение. „Это вопрос гендерного равенства: Мужчины могут плавать топлес, а женщины – нет, – сказала пресс-секретарь Мариона Трабал. – Мы не знаем, почему они так долго тянули, но мы очень рады“.

Некоторые посетители бассейнов разделяют эту точку зрения. „Конечно, я бы пошла купаться с обнаженной грудью, и много раз меня просили прикрыться“, – передает EBU слова одной испанской пловчихи.

„Каждый должен иметь право ходить без верхней части купальника, если ему так хочется. Я понимаю, что в частном бассейне ты подчиняешься решению владельца, но в общественных бассейнах правила должны быть одинаковыми как для мужчин, так и для женщин, – согласилась другая. – Если они не носят топы, то и мы не должны их носить“.

Леволиберальное правительство Каталонии в прошлом году начало кампанию за нормализацию того, чтобы женщины ходили топлесс, если они этого хотят.