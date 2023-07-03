Дом искусства в павильоне Ласнамяэ открывает выставку "Обнимай меня нежно", посвященную человеческим отношениям и эмпатии
7 июля в 18:00 в павильоне Ласнамяэ Таллиннского Дома искусства откроется групповая выставка „Обнимай меня нежно“. Представленные на ней работы затрагивают вопросы взаимоотношений, заботы, социальных ролей и ответственности, языка и этнической принадлежности, уязвимости и насилия. Из Таллинна выставка переместится к нашим южным соседям. Выставка будет открыта до 24 сентября.
Участники: Бас Ян Адер, Элина Витола Агне Йокше, Морта Йонинайте, Сандра Косоротова, Кейу Маасик, Майя Мустонен, Марко Мяэтамм, Сара Нымм, Ханна Пиксарв, Марк Райдпере. Куратор выставки – Сийм Прейман.
„В Эстонии, которая в течение трех десятилетий независимости стремительно продвигалась к более равноправному и свободному обществу, на повестке дня и сегодня стоят сложные и вызывающие противоречивые мнения вопросы. Миграция, угрозы безопасности и недостаток средств к существованию, разрушение природной среды и изменение традиций вызывают страх и негодование. Те жители Эстонии, которые сами не проявляют желания интегрироваться, отдаляются друг от друга, одним из свидетельств чего является рекордно растущая в столице сегрегация в ее европейском понимании. Иногда кажется, что мы все больше отдаляемся от понимания друг друга“, – говорит куратор выставки Сийм Прейман. „Почему нужен кризис, чтобы мы увидели в ближнем человека? Как нам научиться замечать друг друга до того, как случится беда, как сделать эмпатию частью нашей повседневной жизни?“
Прейман добавляет, что пережил выгорание, мечтая о такой эмпатической утопии, но постепенно восстановился, благодаря знакомству с произведениями искусства и художниками, которые, исходя из личного опыта, проливают свет на те переживания и вопросы, что не всегда получают то внимание, которого заслуживают, а то и вовсе считаются табуированными. Экспозиция, которая соотносится с расположением павильона Дома искусства в Ласнамяэ, пока еще не дает конкретных ответов на поставленные вопросы, но представленные работы, существующие в пространстве общих ценностей, говорят о том, что знания, необходимые для понимания друг друга и движения вперед, находятся в пределах досягаемости. „С некоторых пор я постоянно работаю над выставками, которые так или иначе затрагивают болевые точки и узкие места современного общества и пытаются распутать клубок вечных глобальных кризисов, чтобы увидеть хоть какой-то светлый лучик надежды“, – комментирует куратор.
Зрительская программа, сопровождающая выставку, состоит из перформансов, дискуссий и мастер-классов, где будут рассматриваться вопросы об эмпатии и ответственности с точки зрения как искусства, так и общества. Кроме того, в течение лета будет запущена кулинарная программа „Korr-korr“ («Хрум-хрум“), в рамках которой можно будет прослушать лекции и заняться приготовлением пищи вместе с творцами и мыслителями, в творчестве которых еда занимает особое место. Более подробную информацию о мероприятиях в рамках зрительской программы можно найти на сайте Дома искусства.
В день открытия выставки посетители могут принять участие в перформансе Майи Мустонен „Re-treat“, где каждый сможет ощутить заботливое прикосновение. Сеанс длится около получаса. Количество сеансов перформанса ограничено, поэтому вместо участия можно наблюдать за действом и со стороны. В рамках выставки перформансы будут проходить 7 и 8 июля, 18 и 19 августа, 23 и 24 сентября.
Приглашаем всех в конце недели принять участие в открытии выставки „Обнимай меня нежно“!
7 июля, пятница
Открытие в 18 часов
В 19:00 перформанс Майи Мустонен
В 20: 15 выступление Valge Tüdruk
8 июля, суббота
В 14:00 кураторская экскурсия с участием художников
В 16:00 перформанс Агне Йокше
В 17:00 перформанс Майи Мустонен
9 июля, воскресенье
В 13:00 экскурсия для сениоров
В 15:00 экскурсия по Семейному маршруту
„Обнимай меня нежно“ – часть продолжающейся в Доме искусства серии выставок, уделяющей особое внимание возможности гармоничного самоощущения и экологической ответственности перед лицом неминуемой гибели. Серия выставок – это институциональная попытка найти этически подходящую платформу для рассмотрения животрепещущих тем, поэтому при ее организации из стандартного рецепта выставки современного искусства были исключены все одноразовые составляющие и использовались исключительно доступные на месте материалы в минимально возможном количестве.