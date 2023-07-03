Дом искусства в павильоне Ласнамяэ открывает выставку "Обнимай меня нежно", посвященную человеческим отношениям и эмпатии

„В Эстонии, которая в течение трех десятилетий независимости стремительно продвигалась к более равноправному и свободному обществу, на повестке дня и сегодня стоят сложные и вызывающие противоречивые мнения вопросы. Миграция, угрозы безопасности и недостаток средств к существованию, разрушение природной среды и изменение традиций вызывают страх и негодование. Те жители Эстонии, которые сами не проявляют желания интегрироваться, отдаляются друг от друга, одним из свидетельств чего является рекордно растущая в столице сегрегация в ее европейском понимании. Иногда кажется, что мы все больше отдаляемся от понимания друг друга“, – говорит куратор выставки Сийм Прейман. „Почему нужен кризис, чтобы мы увидели в ближнем человека? Как нам научиться замечать друг друга до того, как случится беда, как сделать эмпатию частью нашей повседневной жизни?“

Прейман добавляет, что пережил выгорание, мечтая о такой эмпатической утопии, но постепенно восстановился, благодаря знакомству с произведениями искусства и художниками, которые, исходя из личного опыта, проливают свет на те переживания и вопросы, что не всегда получают то внимание, которого заслуживают, а то и вовсе считаются табуированными. Экспозиция, которая соотносится с расположением павильона Дома искусства в Ласнамяэ, пока еще не дает конкретных ответов на поставленные вопросы, но представленные работы, существующие в пространстве общих ценностей, говорят о том, что знания, необходимые для понимания друг друга и движения вперед, находятся в пределах досягаемости. „С некоторых пор я постоянно работаю над выставками, которые так или иначе затрагивают болевые точки и узкие места современного общества и пытаются распутать клубок вечных глобальных кризисов, чтобы увидеть хоть какой-то светлый лучик надежды“, – комментирует куратор.