На продажу выставлена ​​мыза Пыхьяка, отмеченная зеленой звездой Мишлен. Что случилось?

В объявлении говорится, что в период с 2008 по 2010 год мыза была отреставрирована, владельцы привели в порядок как само здание, так и прилегающую территорию. „Главное здание мызы восстановлено из руин, обновлена ​​внутренняя отделка, проведены необходимые коммуникации, заменены окна и новая парадная дверь“, говорится в объявлении.

Кроме того, во дворе есть крытая терраса площадью 300 м², в саду посажено много деревьев, а к дому ведет асфальтированная дорога. Общая площадь каменного двухэтажного здания с пятью комнатами составляет 538 м². Мыза может использоваться круглый год.

При желании можно выкупить весь участок, его общая площадь составляет 13,4 га.

Цена мызы - 380 000 евро.

Объявление можно посмотреть ЗДЕСЬ.

По словам владельца заведения Мярта Метсаллика, на ресторанный бизнес большое негативное влияние оказали коронавирус и другие кризисы, разразившиеся за последнее время. "Преодоление этих проблем было трудным“, — прокомментировал он, добавив, что ведение бизнеса в значительной степени усложнил также кризис электроэнергии, из-за чего цены на сырье выросли за эти годы в несколько раз.