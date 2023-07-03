Из-за непогоды отменяется часть паромных рейсов на небольшие острова. К вечеру могут отменить и рейсы на Сааремаа и Хийумаа

Как сообщается на сайте компании, на данный момент отменены рейсы пассажирского парома Kihnu Virve из порта Муналайд в 11:30 и 14:30, а также из Манилайд в 12:30. Информация по следующим рейсам будет опубликована на сайте компании не позднее 15:15. Из-за высокого уровня воды не осуществляется перевозка автомобилей массой более 5 тонн.

Из-за сильного ветра отменены также рейсы пассажирского парома Soela из порта Сыру в 11:00 и из порта Трийги в 12:30. Информация по следующим рейсам будет опубликована на сайте компании не позднее 14:30. На линиях Свиби-Рохукюла (паром Ormsö) временно запрещена перевозка автомобилей массой более 3,5 тонны.

Kihnu Veeteed просит пассажиров следить за обновлениями на сайте компании.

Ситуация может усугубиться во второй половине дня

TS Laevad OÜ, управляющая сообщением между материком и большими островами, также допускает, что во второй половине дня повышенный уровень воды может помешать и их паромному сообщению. „В связи с резким подъемом уровня воды и сильным ветром движение на линии Виртсу-Куйвасту может быть нарушено во второй половине дня“.

Прогнозы погоды показывают, что с 3 часов дня уровень воды может стать настолько высоким, что связь между береговой рампой и судном будет не такой надежной, что в лучшем случае означает, что погрузка займет больше времени, и транспортные средства должны будут заезжать на паром по одному. Однако, если вода уже поднимется выше 90 сантиметров (в настоящее время уровень воды показывает подъем до 90 сантиметров около 18:00), то погрузка может быть полностью прекращена, так как пропускная способность береговой рампы не позволит обслуживать людей. Помешать могут также высокие волны.

"Рекомендуем перенести неотложные поездки на любое другое время. Или прямо сейчас выезжать, пока уровень воды еще позволяет, или отложить поездку на другие дни“, - сказал представитель TS Laevad

Ожидается, что ночью уровень воды снизится.