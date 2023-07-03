Посещаемость Эстонского музея природы за первое полугодие 2023 года превысила уровень 2019 года

„Пандемия сильно повлияла на жизнь каждого из нас, а также на работу культурно-образовательных учреждений и потребительские привычки людей. Очень радостно видеть, что посетители снова нашли дорогу в музей. Очень хорошим знаком является то, что количество посетителей не только превышает прошлогодний уровень, но и показатели до пандемии“, – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.

По словам Йыкс, значительную часть посетителей составляют дети, которые принимают участие в различных образовательных программах, музейных уроках и кружках. Из иностранных гостей ежедневно в музее можно видеть посетителей из Финляндии.

В середине апреля в Эстонии заработала система Музейной карты, с которой можно посетить более 100 различных музеев Эстонии. „Я уверена, что создание Музейной карты поспособствует еще более активному посещению музеев, поскольку владелец карты может посещать музеи неограниченно и ему не нужно выбирать, какую выставку посетить“, – добавила Хейди Йыкс. К началу июля Эстонский музей природы посетили 174 владельца Музейной карты.

В 2022 году Эстонский музей природы посетили 38 614 раз.

Расположенный в Таллинне Эстонский музей природы является государственным учреждением под управлением Министерства климата. Основная цель музея – давать знам, как замечать, понимать и сохранять природу.