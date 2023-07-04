TEZ Tour: туристическая активность жителей Эстонии превзошла предкоронавирусный период

Елена Гавронски, директор по продажам и маркетингу TEZ Tour: „С начала года наш оборот вырос примерно на треть, что означает, что выросла как готовность людей к путешествиям, так и стоимость самих туров. Средняя стоимость пакетного тура для жителя Эстонии выросла примерно на 12%, причем роль в этом увеличении сыграли в основном инфляция и повышение стоимости энергоносителей“.

По словам Елены, предпочтения жителей Эстонии в отношении направлений также изменились, и сейчас они обращают внимание на более дорогие курорты в Европе. „За пару лет очень популярными стали греческие курорты, которые ранее не входили в список наиболее доступных направлений. Родос и Крит уже почти распроданы, Малага (Испания) полностью раскуплена. Но благодаря большому предложению на рынке, на данный момент доступны по хорошей цене и с очень разнообразными вариантами туры в Турцию и Болгарию, которые также значительно развили свой уровень обслуживания в последние годы“.

По данным TEZ Tour, с 2019 года покупка туров через цифровые каналы почти не увеличилась. Путешествия все еще предпочитают выбирать вместе с консультантом и приобретать на месте, в офисе. Рост популярнусти туров скорее всего связан с нестабильностью последних лет и ценностью дополнительных гарантий туроператора, которые стали важным аргументом чтобы не организовывать поездку самостоятельно. „Сегодня, когда нашими надёжными партнерами являются авиакомпании airBaltic, GetJet и Freebird, мы предлагаем нашим клиентам уровень обслуживания регулярных авиалиний. Это означает, что на борту можно заказать питание, выбрать место, заработать бонусные баллы или выбрать другие дополнительные услуги. Таким образом, пакетные туры становятся все более персонализированными, а разница между самостоятельно организованным отдыхом и пакетом уменьшается, причем роль гарантии и защиты со стороны компании играет все большую роль“, - добавляет Гавронски.

По оценке TEZ Tour, рынок туризма Эстонии восстановился после последних нескольких лет кризиса и сегодня находится в активной фазе роста. Несколько направлений уже распроданы к началу лета, и существует большой спрос также на осенне-зимние поездки.