Курьезный случай: российский пассажирский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

В воскресенье вечером самолет Airbus A321 авиакомпании „Аэрофлот“ следовал из Москвы в Калининград. Изначально самолет летел по обычному международному коридору, протянувшемуся между Финляндией и Эстонией. Но затем внезапно свернул с намеченного маршрута и, по данным Flightradar24, сделал большую петлю, войдя в воздушное пространство Эстонии.

Самолет пролетал примерно в 16 км от побережья Эстонии, находясь в воздушном пространстве ЭР около пяти минут. Согласно международному праву, морская территория страны, а, следовательно, и ее воздушное пространство простираются на двенадцать морских миль от побережья, то есть примерно на 22 километра.

Судя по всему, российский самолет был вынужден войти в воздушное пространство Эстонии из-за неблагоприятных погодных условий.

По сообщению Telegram-канала „Авиаторщина“, через час после взлета экипаж сообщил авиадиспетчерской службе о штормовом фронте, из-за которого самолет не мог продолжать полет по запланированному маршруту. Авиадиспетчеры попросили экипаж выполнить разворот, дав указание, как именно это сделать, чтобы не заходить на территорию Эстонию. Однако самолет все же нарушил воздушное пространство.

Как пишет "Авиаторщина", эстонские власти также проинформировали Россию об инциденте. В Министерстве иностранных дел и Департаменте полиции и погранохраны не смогли прокомментировать этот случай.

В феврале 2022 года ЕС запретил российским авиакомпаниям всех типов заходить в аэропорты Европейского союза и пролетать над его воздушным пространством. Это означает, что самолеты, зарегистрированные в России или зарегистрированные в других странах, но переданные в аренду гражданину или юридическому лицу РФ, не могут приземляться ни в одном из аэропортов ЕС или летать над странами Европейского союза. Запрет также распространяется на частные самолеты, например бизнес-джеты.