Дни Средневековья в Таллинне воссоздадут в Старом городе дух Ганзейского союза

Средневековый рынок будет работать на Ратушной площади, на улицах Кулласепа, Кунинга и Харью. Однако центром мероприятий станет Рынок мастеров на Ратушной площади, там в течение четырех дней свои товары предложат лучшие мастера из Эстонии и из-за рубежа. Каждый день будет проходить праздничная программа, в которую входят концерты, выступления и развлечения в духе Средневековья. Рынок будет открыт 6 и 7 июля с 10 до 19 часов, 8 июля с 10 до 21 часа, 9 июля – с 10 до 17 часов.

В пятницу, 7 июля, все желающие смогут сфотографироваться в костюме эпохи Средневековья в Доме Хопнера с 13 до 15:30. По адресу Ванатуру каэл, 3, на месте будет работать фотограф из США, которого привела в Таллинн любовь к эпохе Средневековья. Можно будет примерить наряд достойного горожанина и сохранить на память фотографию. В большом зале церкви Нигулисте вечером пятницы с началом в 18:00 выступит Duo ObSolute, в составе Яаника Куузик (сопрано) и Рийво Калласмаа (гобой). В субботу, 8 июля, и в воскресенье, 9 июля, в 16 часов в церкви Нигулисте состоится огранный получасовой концерт - зазвучит только что отреставрированный орган. Музыку исполнят органисты, специализирующиеся на музыке давних времен.

В субботу, 8 июля, рядом с церковью Нигулисте пройдет исторический рыцарский турнир. В полдень представят экипировку рыцарей, в 13 часов состоятся рыцарские состязания, на которых сразятся участники из Эстонии, Латвии и Финляндии. С 15 до 21 часа пройдут различные мастер-классы, в ходе которых можно попробовать изготовить кольчугу, испытать силы в „мягком“ турнире, а также поучаствовать в других занятиях, подготовленных клубом боев на шпагах „Karu Eeslinn“. Также пройдут мастер-классы по средневековому танцу, которые проведет Reval Regnum, и поиграть в игры.

В воскресенье также состоится культурная программа: на Ратушной площади выступят музыканты, танцовщики, странствующие артисты, а в церкви Нигулисте в 15:00 выступит дуэт Паулины Андреевой и Мийи Полдинг.