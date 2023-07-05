ВИДЕО | "Ivan+Hayley 23": турист повредил одну из самых известных достопримечательностей Рима. Его ждет суровое наказание

По словам министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано, личность мужчины установлена и теперь он должен понести наказание за этот поступок в соответствии с итальянским законодательством.

Санджулиано написал об инциденте в Твиттере: „Я считаю очень серьезным, недостойным, полным неуважения знаком, что турист оскверняет одно из самых известных мест в мире, историческое наследие, такое как Колизей, для того, чтобы выцарапать имя своей невесты на стене".

Инцидент произошел в конце июня, полиция узнала об этом через социальные сети, где несколько человек разместили видео, как молодой человек выцарапывает имена на стене Колизея. Если суд установит, что турист намеренно совершил преступление, ему может грозить пять лет тюрьмы или штраф в размере 15 000 евро.

Похожий инцидент произошел в 2020 году, когда ирландского туриста обвинили в вандализме в Колизее. Сотрудники службы безопасности заметили, как он выцарапывает свои инициалы на стене древнего сооружения и сообщили об этом в полицию.