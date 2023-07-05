Самый хитрый постоялец: турист забронировал ночь в 5-звездочном отеле, но прожил там полтора года

Анкуш Дутта остановился в известном отеле Roseate House в Дели. Индиец должен был выехать на следующий день, но прожил в отеле с 30 мая 2019 года до 22 января 2021-го, причем не платил ни за какие услуги, которыми пользовался в отеле в течение этого времени. Пока точно неясно, как именно рекордсмену удалось провести администрацию гостиницы, но руководство подозревает сразу нескольких сотрудников в сговоре с Дуттой, пишет "Моя Планета".

„Сотрудники отеля подделывали, удаляли, добавляли записи в счетах и фальсифицировали большое количество записей в счете гостя Анкуша Дутты в программной системе отеля“, — говорится в отчете полиции. Впрочем, мошенничали не только сотрудники — сам мужчина показывал поддельные чеки, а также отменял платежи, и утверждал, что за него заплатили другие люди. Конечно, он не смог бы мошенничать без помощи персонала отеля.

Правила отеля гласят, что если просроченная задолженность клиента превышает 72 часа, об этом должно быть сообщено генеральному директору и бухгалтеру. Сотрудники же никого не информировали о неоплаченных счетах Дутты. В отеле заявили, что понесли убытки от предприимчивого постояльца на сумму около 70 000 долларов, и требуют завести уголовное дело на Дутту и своих сотрудников, помогавших ему.