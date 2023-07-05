Новый развлекательный тест расскажет, какой вы посетитель музеев

Ознакомиться с этими персонажами также можно на выставке, открытой перед рынком Балтийского вокзала. Выставка, рассказывающая о шести забавных типах посетителей музеев, является частью виртуального теста музейной карты, который может пройти каждый человек, посещавший музеи.

„За два месяца действия музейной карты ее держатели посетили музеи уже более 11 000 раз. Всего музейных карт выдано около 5000, следовательно обладатели карт посещают музеи в среднем раз в месяц, – отметил руководитель проекта музейной карты Керт Каск на открытии выставки. – Не принимайте тест слишком близко к сердцу и будьте уверены, что в музеях всегда рады всем посетителям – хоть с чувством юмора, хоть без“.

Типажи посетителей музеев – совместная работа главного редактора издания lugejakiri.ee Марта Сийливаска и занимающейся продвижением музейной карты Лийны Пулгес. „При описании типов посетителей музеев я воспользовался накопившимися за многие годы результатами наблюдения за людьми, да и сам посмотрелся в зеркало“, – сказал Март Сийливаск.

По словам художницы Мариты Лийвак, на создание иллюстраций у нее ушло около трех недель. „Поскольку к процессу получилось подойти довольно-таки творчески, стоявшая передо мной задача не сильно отличалась от обычного моего процесса. Если бы было можно, я бы добавила еще один типаж – такого рассеянного посетителя, как я, который по музеям ходит, но потом мало что из увиденного может вспомнить“, – сказала Лийвак.

Выставка останется на территории перед рынком Балтийского вокзала до 31 июля, а в августе начнет путешествовать. Сначала она переедет в парк Кадриорг, а затем – в центр Тарту, на улицу Кюйни.

Смотрите фотографии с открытия выставки здесь (фотограф: Карли Саул).

Пройдите тест, чтобы узнать, какой вы тип посетителя музеев www.muuseumikaart.ee/test.