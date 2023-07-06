Хаос возвращается? Авиапассажиров предупреждают, что лето может оказаться „сложным“

Евроконтроль, организация, управляющая воздушным пространством Европы, заявила, что это лето будет „сложным“ периодом, поскольку в течение следующих восьми недель ежедневно будет совершаться около 33 000 рейсов. По пятницам, в один из самых популярных дней для путешествий, это число может превысить 34 000. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Но поскольку в пиковый летний период интенсивность воздушного движения продолжает расти, пассажиры могут столкнуться с очередным летом задержек, сбоев и отмен рейсов.

Почему Европу ожидает „сложное“ лето для авиаперевозок?

С увеличением спроса возрастает давление на отрасль, чтобы справиться с текущими проблемами.

В прошлом месяце Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что спрос на авиаперевозки вырос благодаря растущему доверию после пандемии COVID-19. А Европейская комиссия по путешествиям предсказала высокий спрос на отдых в Европе этим летом.

Евроконтроль сам сообщил, что рекорд по количеству вылетов самолетов в одном аэропорту был побит в прошлом месяце аэропортом Стамбула – всего было совершено 1 684 рейса.

Резкий рост воздушного движения заставил организацию выпустить предупреждения для ключевых городов и регионов Европы, включая Афины, Барселону, Брюссель, Будапешт и Лондон. В предупреждении говорится, что пассажиры могут столкнуться с увеличением времени полета и значительными задержками, так как авиакомпании пытаются избежать перегруженных районов.

Генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина предупредил, что Европу ожидает „сложное“ лето. Помимо возросшего количества рейсов, из-за войны в Украине на 20 процентов сократилось воздушное пространство, что создает дополнительную нагрузку.

„Для успешной работы летом нам необходимо, чтобы каждый сыграл свою роль“, – добавил он на заседании Международного совета аэропортов (ACI) в Барселоне на этой неделе.