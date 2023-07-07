В мае стоимость проживания в отелях Эстонии составила в среднем 49 евро в сутки на человека(1)
По данным Департамента статистики, в мае 2023 года в предприятиях по размещению остановилось 265 000 туристов, что на 7% больше, чем в том же месяце годом ранее. Увеличилась численность зарубежных и сократилась численность местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в мае в предприятиях по размещению Эстонии остановилась 141 000 зарубежных туристов. „Численность зарубежных туристов еще не достигла майского уровня докризисного 2019 года и была примерно на одну треть меньше, однако по сравнению с маем 2022 года зарубежных туристов было примерно на 21% больше“, — уточнила Лаурмаа. Второй месяц подряд количество местных туристов снижается: по сравнению с тем же месяцем прошлого года снижение составило 5% в апреле и 6% в мае. В то же время местных туристов было на 12% больше, чем в мае 2019 года.
В мае в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов из многих европейских стран, а также из-за пределов Европы, чем год назад. Из Финляндии прибыло 60 000 туристов, из Латвии — около 19 000. Из обеих стран прибыло больше туристов, чем в мае прошлого года. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Германии, Литвы, Великобритании, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Польши и стран Азии. Из зарубежных туристов 72% отметили целью своей поездки отдых, 22% — работу. Из зарубежных туристов 73% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%), Тартуский (7%), Саареский (3%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Валгаском, Вильяндиском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 287 000 ночей.
В мае в предприятиях по размещению остановились около 124 000 местных туристов. Из них 64% были на отдыхе и 27% — в рабочей поездке. Более трети местных туристов останавливалось в Харьюском уезде, 13% выбрали Пярнуский уезд, 10% — Ида-Вируский и 9% — Тартуский уезд. В Саареском уезде остановилось 6%, в Ляэне-Вируском и Валгаском уездах – по 5% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом около 209 000 ночей.
В мае свои услуги гостям предлагали 1063 предприятия по размещению. В распоряжении гостей было 22 000 номеров и 52 000 койко-мест, заполнены были 44% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 49 евро в сутки на человека, что на 6 евро дороже, чем в мае 2022 года, и также на 6 евро дороже, чем в мае 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 14%. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 55 евро, в Ляэне-Вируском — 52 евро, в Тартуском — 49 евро, в Ида-Вируском — 45 евро, а в Пярнуском — 41 евро и в Саареском уезде — 34 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов.