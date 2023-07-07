В мае стоимость проживания в отелях Эстонии составила в среднем 49 евро в сутки на человека

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в мае в предприятиях по размещению Эстонии остановилась 141 000 зарубежных туристов. „Численность зарубежных туристов еще не достигла майского уровня докризисного 2019 года и была примерно на одну треть меньше, однако по сравнению с маем 2022 года зарубежных туристов было примерно на 21% больше“, — уточнила Лаурмаа. Второй месяц подряд количество местных туристов снижается: по сравнению с тем же месяцем прошлого года снижение составило 5% в апреле и 6% в мае. В то же время местных туристов было на 12% больше, чем в мае 2019 года.