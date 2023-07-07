На некоторых пляжах Юрмалы запрещено купаться

Запрет на купание введен также на пляже в Айнажи Лимбажского края и на пляже озера Шуню в Даугавпилсе. Не рекомендуется купаться в Салацгриве Лимбажского края.

Инспекция здравоохранения просит самоуправления разместить на пляжах соответствующие предупреждающие знаки. Запрет на купание вводится из-за повышенного риска заражения инфекционными заболеваниями кожи, слизистых оболочек или желудочно-кишечного тракта при купании в такой воде.

Специалисты инспекции взяли пробы воды 3-4 июля. Информация о качестве воды на всех проверенных пляжах ожидается 7 июля.

Инспекция сообщает, что на качество воды могли повлиять дожди, сточные воды или загрязнение прилегающих к пляжам территорий. На пляжах, где введен запрет, образцы воды будут повторно взяты сегодня и завтра.

Следить за качеством воды на пляжах можно на сайте Инспекции здравоохранения в разделе Peldvietu drošība, где имеется также карта всех 59 официальных пляжей Латвии.