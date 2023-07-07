Пик летнего сезона: Таллиннский аэропорт призывает пассажиров прибывать заблаговременно
В течение первого полугодия через Таллиннский аэропорт проследовало 1 395 508 пассажиров, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. В июне через аэропорт прошло 269 911 пассажиров – примерно столько же, сколько год назад.
По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, наступил пик сезона путешествий, причем люди по-прежнему стремятся открывать для себя новые пункты назначения. „Летние месяцы – самое популярное время для путешествий, как по Эстонии, так и за рубеж. Аэропорты переполнены пассажирами и должны быть в состоянии обслужить всех отдыхающих. Считаю, что это лето пройдет более гладко по сравнению с прошлым годом как для нас, так и очевидно для остальной Европы, но нам определенно придется учитывать более длинные очереди и длительное время нахождения в крупных аэропортах“, - сказал Тувике.
В июне 14 авиакомпаний предлагали отправляющимся из Таллинна пассажирам прямые рейсы в 32 различных пункта назначения. Также осуществлялись чартерные рейсы, причем самым популярным направлением оставалась Анталья в Турции. Кроме того, выполнялись чартерные рейсы на острова Крит и Корфу в Греции, а также в Черногорию и Тунис.
В связи с наступлением лета и пика сезона путешествий Тувике также призывает всех пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно. „Чтобы обеспечить спокойное начало путешествия, мы рекомендуем приехать в аэропорт за два часа до вылета, причем следует заранее проверить, нет ли пробок на дороге от дома в аэропорт. Прибытие в аэропорт с запасом времени позволяет спокойно пройти регистрацию и досмотр, а также посетить кафе и магазины аэропорта“, - отметил Тувике, добавив, что перед поездкой нужно тщательно продумать укладывание вещей в чемодан, так как хорошо упакованный чемодан поможет ускорить прохождение досмотра, избежать отдельного повторного досмотра, защитить окружающую среду и сократить расход авиационного топлива.
По словам Тувике, летнее расписание авиарейсов разнообразно и содержит как старые любимые пункты назначения, так и новые интересные места, на которые стоит обратить внимание. „airBaltic открыла сезонные маршруты в Дубровник, Сплит, Родос и Ираклион, а также возобновила полеты в Берлин и Осло. Основные европейские столицы охвачены прямыми рейсами, а тесное сообщение с крупными узловыми аэропортами обеспечивает нам связь с более чем 1000 пользующихся спросом пунктов назначения“.
В июне было произведено 3572 летные операции, что составляет в среднем 119 посадок и взлетов в день. Больше всех пассажиров обслужила airBaltic, выполнив рейсы в 16 различных пунктов назначения. Далее по количеству пассажиров следовали Ryanair, Lufthansa и Finnair. Наибольшее количество пассажиров летело через крупные узловые аэропорты Хельсинки, Риги, Франкфурта, Стокгольма и Варшавы.
В течение июня через региональные аэропорты проследовало 6115 пассажиров: аэропорт в Курессааре обслужил 3826 пассажиров, Кярдла – 1819, Пярну – 321, Тарту – 127, Кихну – 22.