Пик летнего сезона: Таллиннский аэропорт призывает пассажиров прибывать заблаговременно

По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, наступил пик сезона путешествий, причем люди по-прежнему стремятся открывать для себя новые пункты назначения. „Летние месяцы – самое популярное время для путешествий, как по Эстонии, так и за рубеж. Аэропорты переполнены пассажирами и должны быть в состоянии обслужить всех отдыхающих. Считаю, что это лето пройдет более гладко по сравнению с прошлым годом как для нас, так и очевидно для остальной Европы, но нам определенно придется учитывать более длинные очереди и длительное время нахождения в крупных аэропортах“, - сказал Тувике.

В июне 14 авиакомпаний предлагали отправляющимся из Таллинна пассажирам прямые рейсы в 32 различных пункта назначения. Также осуществлялись чартерные рейсы, причем самым популярным направлением оставалась Анталья в Турции. Кроме того, выполнялись чартерные рейсы на острова Крит и Корфу в Греции, а также в Черногорию и Тунис.

В связи с наступлением лета и пика сезона путешествий Тувике также призывает всех пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно. „Чтобы обеспечить спокойное начало путешествия, мы рекомендуем приехать в аэропорт за два часа до вылета, причем следует заранее проверить, нет ли пробок на дороге от дома в аэропорт. Прибытие в аэропорт с запасом времени позволяет спокойно пройти регистрацию и досмотр, а также посетить кафе и магазины аэропорта“, - отметил Тувике, добавив, что перед поездкой нужно тщательно продумать укладывание вещей в чемодан, так как хорошо упакованный чемодан поможет ускорить прохождение досмотра, избежать отдельного повторного досмотра, защитить окружающую среду и сократить расход авиационного топлива.