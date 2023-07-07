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07.07.2023, 10:26

В Литве возобновляется внутренний пограничный контроль: будьте готовы к проверке документов

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ФОТО: Photo by Lāsma Artmane on Unsplash

С пятницы, 8 утра, в Литве возобновлен внутренний пограничный контроль. По словам главы Службы охраны государственной границы Рустама Любаева, в течение недели в Литве на семи пограничных пунктах будет возобновлен внутренний пограничный контроль.

„На данный момент планируется открыть 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Республикой Польша, 5 – на границе с Латвией“, - сообщил в пятницу радио LRT Р. Любаев. „Через пункты пропуска граница будет контролироваться более оперативными средствами, криминальной разведкой и другими компенсационными мерами, которые предусмотрены Шенгенским кодексом“, - отметил Р. Любаев.

По его словам, больше внимания будет уделяться лицам, прибывающим в страну. Для выезжающих из страны процедур на границе будет меньше.

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