В Литве возобновляется внутренний пограничный контроль: будьте готовы к проверке документов

„На данный момент планируется открыть 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Республикой Польша, 5 – на границе с Латвией“, - сообщил в пятницу радио LRT Р. Любаев. „Через пункты пропуска граница будет контролироваться более оперативными средствами, криминальной разведкой и другими компенсационными мерами, которые предусмотрены Шенгенским кодексом“, - отметил Р. Любаев.

По его словам, больше внимания будет уделяться лицам, прибывающим в страну. Для выезжающих из страны процедур на границе будет меньше.

