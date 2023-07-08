В Таллиннские Дни моря пройдет множество специальных мероприятий и морских поездок(2)
В Таллиннские Дни Моря, которые пройдут с 14 по 16 июля, в круизной зоне Старого порта, Летной гавани и портовой зоне Ноблесснер будет представлено больше, нежели в прошлые годы, разнообразных водных транспортных средств. Желающие смогут поучаствовать в различных тематических мероприятиях, таких как парусная регата, морской парад, концерт на закате и водные мотогонки, или понаблюдать за ними.
По словам руководителя флота Таллиннских Дней моря, Лаури Вяйнсалу, в этом году представится особая возможность поучаствовать в морских развлечениях для большего количества желающих. „В этот раз в Дни моря будет представлен широкий выбор суден и морских транспортных средств. В этом году можно будет увидеть эстонские суда и четыре финских. Кроме того, между портами будет курсировать морское такси, также можно будет прокатиться на катерах, все посетители смогут выбрать наиболее подходящий для себя способ побывать на море“, - добавил Вяйнсалу.
Помимо поездок на парусниках, моторных лодках, морском такси в рамках фестиваля состоятся специальные мероприятия. Одним из них станет традиционная регата Tallinn Race, которая пройдет с 13 по 16 июля. В регате примут участие лучшие представители Эстонии и Финляндии в классах RS Feva, 29er и 49er. Кроме того, в ней примут участие молодые яхтсмены в классе Optimist и пара-яхтсмены в классе Hansa 303. За регатой можно будет наблюдать с террасы яхтенного порта Летной гавани и из кафе.
Во время Дней моря впервые пройдут соревнования на водных мотоциклах рядом с Батарейной тюрьмой. За мероприятием можно будет наблюдать с пирса F Летной гавани и с прибрежной части Батарейной тюрьмы. Соревнование непременно найдет отклик в сердцах любителей мотоспорта и скорости.
В Дни моря можно будет принять участие во фристайле на катерах, посетить остров Аэгна или Найссаар, встретить закат 16 июля на концерте Мари Юрьенс, который пройдет в Таллиннском заливе на моторном судне Mojito. Для людей с особыми потребностями подготовлено мероприятие „Особенные яхтсмены“, в рамках которого возможность выйти в море получат те, кто не может прокатиться на обычном паруснике.
Фестиваль откроется морским парадом, который пройдет по маршруту Пирита – круизный пирс Старого порта – Летная гавань – Ноблесснер. На ведущем судне Astrid морские мелодии исполнит духовой оркестр. За парадом можно будет следить из портов или приобрести билет на участвующее в параде судно. Морской парад завершится в порту Ноблесснер, в котором состоится официальное открытие фестиваля. После приветственных слов на сцену выйдут Ялмар Вабарна и бэнд Triuka.
Программа Таллиннских дней моря: здесь.
Подробная информация о морских поездках (на эстонском): здесь.