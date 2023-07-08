В Таллиннские Дни моря пройдет множество специальных мероприятий и морских поездок

По словам руководителя флота Таллиннских Дней моря, Лаури Вяйнсалу, в этом году представится особая возможность поучаствовать в морских развлечениях для большего количества желающих. „В этот раз в Дни моря будет представлен широкий выбор суден и морских транспортных средств. В этом году можно будет увидеть эстонские суда и четыре финских. Кроме того, между портами будет курсировать морское такси, также можно будет прокатиться на катерах, все посетители смогут выбрать наиболее подходящий для себя способ побывать на море“, - добавил Вяйнсалу.

Помимо поездок на парусниках, моторных лодках, морском такси в рамках фестиваля состоятся специальные мероприятия. Одним из них станет традиционная регата Tallinn Race, которая пройдет с 13 по 16 июля. В регате примут участие лучшие представители Эстонии и Финляндии в классах RS Feva, 29er и 49er. Кроме того, в ней примут участие молодые яхтсмены в классе Optimist и пара-яхтсмены в классе Hansa 303. За регатой можно будет наблюдать с террасы яхтенного порта Летной гавани и из кафе.

Во время Дней моря впервые пройдут соревнования на водных мотоциклах рядом с Батарейной тюрьмой. За мероприятием можно будет наблюдать с пирса F Летной гавани и с прибрежной части Батарейной тюрьмы. Соревнование непременно найдет отклик в сердцах любителей мотоспорта и скорости.

В Дни моря можно будет принять участие во фристайле на катерах, посетить остров Аэгна или Найссаар, встретить закат 16 июля на концерте Мари Юрьенс, который пройдет в Таллиннском заливе на моторном судне Mojito. Для людей с особыми потребностями подготовлено мероприятие „Особенные яхтсмены“, в рамках которого возможность выйти в море получат те, кто не может прокатиться на обычном паруснике.