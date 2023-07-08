Турист, нацарапавший свое имя на Колизее: "Я не знал, сколько лет этому зданию“

Иван Димитров, проживающий в Бристоле, написал мэру Рима письмо с извинениями, где говорит, в том числе, что осознает серьезность своего поступка.

Инцидент произошел в конце июня, когда Иван нацарапал на стене Колизея „Иван + Хейли 23“. Полиция узнала об этом через социальные сети, где несколько человек разместили видео с поступком Ивана. Подробнее об этой истории мы писали ЗДЕСЬ.

В своем письме к мэру Рима Димитров приносит извинения „всем итальянцам и всему миру“, признавая, что узнал о возрасте Колизея только после того, как дело уже было сделано. Он обещает взять на себя ответственность и загладить свою вину.

Если Ивана признают виновным, ему грозит штраф в размере до 15 000 евро и тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

Адвокат Димитрова Алессандро Мария Тирелли заявила, что письмо его клиента с извинениями, вероятно, должно помочь избежать самого сурового наказания.

Колизей является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал поступок Димитрова "оскорблением для всех, кто ценит ценность археологии, архитектурных памятников и истории“.