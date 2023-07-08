ВИДЕО | Экипаж easyJet высадил часть пассажиров из самолета из-за лишнего веса

„Поскольку безопасность является нашим главным приоритетом, мы не сможем поднять самолет в воздух при нынешних погодных условиях. Тут несколько факторов - погода очень жаркая, ветер не фантастический, направление не самое лучшее. У вас может возникнуть вопрос, что будет дальше, и именно об этом я пришел сюда поговорить. Я связался с нашей оперативной группой, и один из способов решить проблему с тяжелым самолетом — сделать его немного легче. Если возможно, я бы попросил до 20 добровольцев не лететь сегодня вечером в Ливерпуль. Если кто-то захочет добровольно сойти с борта самолета, у нас будет вознаграждение. Как сообщила авиакомпания EasyJet, сумма составляет до 500 евро на пассажира, согласного пропустить сегодняшний вечерний рейс“, - сказал пилот.