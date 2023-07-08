ВИДЕО | Экипаж easyJet высадил часть пассажиров из самолета из-за лишнего веса(5)
В среду по весьма необычной причине был задержан рейс авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь с канарского острова Лансароте в Ливерпуль. Помимо плохих погодных условий, проблемой стал перевес воздушного судна.
Самолет должен был вылететь из аэропорта Лансароте около 21:45. Однако пилот объявил, что из-за перевеса на борту часть пассажиров должна сойти.
„Поскольку безопасность является нашим главным приоритетом, мы не сможем поднять самолет в воздух при нынешних погодных условиях. Тут несколько факторов - погода очень жаркая, ветер не фантастический, направление не самое лучшее. У вас может возникнуть вопрос, что будет дальше, и именно об этом я пришел сюда поговорить. Я связался с нашей оперативной группой, и один из способов решить проблему с тяжелым самолетом — сделать его немного легче. Если возможно, я бы попросил до 20 добровольцев не лететь сегодня вечером в Ливерпуль. Если кто-то захочет добровольно сойти с борта самолета, у нас будет вознаграждение. Как сообщила авиакомпания EasyJet, сумма составляет до 500 евро на пассажира, согласного пропустить сегодняшний вечерний рейс“, - сказал пилот.
На его призыв откликнулись 19 человек. Рейс вылетел в 23:30 и благополучно долетел до Ливерпуля.
„В случае, если рейс превышает ограничения по весу, мы просим пассажиров добровольно пересесть на более поздний рейс, как это было в данном случае, а добровольцы получают компенсацию в соответствии с действующими правилами“, — прокомментировал ситуацию представитель easyJet.