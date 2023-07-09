ФОТО | Ярмарка в дни Средневековья: кружки по 25 евро, вышитые галстуки — по 75, керамический поднос — 90(20)
В Старом Таллинне уже в 24-й раз стартовали Дни Средневековья. В течение четырех дней Ратушная площадь и окрестности церкви Нигулисте перенеслась в атмосферу праздника. В центре города развернулась красочная ярмарка изделий ручной работы. RusDelfi изучил ассортимент. Некоторые цены вас удивят!
Достаточно много было на ярмарке различной керамической посуды — на любой вкус. Цены — везде практически одинаковые. К примеру, чашку можно было приобрести за 25 евро, большой поднос (на фото) стоит 90 евро.
Популярностью у гостей и жителей Таллинна пользовались различные украшения. Самые бюджетные — от 10 евро.
Но в среднем цены начинались от 20 евро и выше.
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