Пляжи Эстонии: 18 лучших мест для отдыха у моря и озер

ПЛЯЖ ОЗЕРА ВЕРЕВИ

Одним из самых известных объектов города Элва является красивое озеро Вереви. Теплая озерная вода привлекает как местных отдыхающих, так и людей из других мест. Дополнительную ценность пляжу придает вышка для прыжков в воду, площадки для пляжного волейбола и отдельная зона купания для детей. В летнее время есть возможность арендовать лодку, в киоске Roheline Konn можно подкрепиться. Береговая охрана обеспечивает безопасность во время летнего курортного сезона.

ПЛЯЖ МАНДЪЯЛА

Расположен на острове Сааремаа. Вода здесь мелкая, а песок мягкий и чистый. Для максимально комфортного отдыха здесь есть шезлонги, бич-бар и гамаки. Считается, что вода здесь всегда теплее, чем на других побережьях.

ПЛЯЖ ВАЙНУПЕА

Пляж Вайнупеа находится в волости Вихула Ляэне-Вируского уезда. Пляж благоустроен и оборудован кабинками для переодевания, есть камейки, дощатые дорожки, урны и сухие туалеты. Курортный отдых в Эстонии стал входить в моду после отмены крепостного права в конце XIX века. Примерно 100 лет назал Вайнупеа уже считался достаточно активным курортным местом.

ПЛЯЖ ПЮХАЯРВЕ

В летний сезон в Отепя отдыхающих ждет прекрасный Пюхаярвеский пляж с чистым песком, мостками, площадками для игры в пляжный волейбол, детскими игровыми площадками и беседками. В Пюхаярвеском парке есть оздоровительные тропы и справочные таблички. Для гостей в инвалидных креслах есть специальные мостик и кабинка для переодевания. В летний сезон на Пюхаярвеском пляже работают два заведения общественного питания, пункт проката лодок и спасатели. Озеро Пюхаярв, на берегу которого раскинулся этот пляж, является самым большим озером Отепяской возвышенности и природного парка.

ПЛЯЖ ПАРАЛЕПА