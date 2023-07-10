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10.07.2023, 11:35

В свой день рождения Музей прикладного искусства и дизайна предлагает бесплатное посещение, мастер-классы и мороженое

 
ФОТО: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна 16 июля отмечает свой день рождения, в этот день вход в музей будет бесплатным, гостей угостят мороженым „Регата“, а в музее и во дворе пройдут бесплатные мастер-классы для детей.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна был открыт в 1980 году накануне Олимпийской парусной регаты в Таллинне, в это же время родилось и мороженое „Регата“ – вот почему оно стало традиционным угощением в день рождения музея.

В музее в течение всего дня будут бесплатно открыты постоянные выставки „Собрание сочинений“ и „Введение в эстонский дизайн“, выставка „Местная красота. Таллиннский ювелирный завод“, представляющая предприятие, сыгравшее очень важную роль в истории дизайна Эстонии, а также персональная выставка Танель Венере „Си́няя Борода́“.

В музейном магазине все музейные издания будут предлагаться со скидкой 20%.

В день рождения музей и магазин открыты, как в обычные дни, с 11.00 до 18.00.

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