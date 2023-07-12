RusDelfi в Котка | Сказочный отдых на восточном побережье Финляндии: красота природы и немного адреналина(4)
В поисках идеального места для отдыха летом туристы все чаще выбирают спокойный отдых и единение с природой. Мы нашли сказочное место, которое покорит сердце любого туриста, предпочитающего природный отдых, сочетающий в себе не только лесное богатство, но и культурное насыщение.
Кажется, что Финляндия уже давно изученна эстонскими туристами вдоль и поперек, и может показаться, что ничего нового мы вам уже не расскажем об этой стране. Однако есть неизведанные места, которые покорят вас своими красками и романтикой.
Одним из таких мест является район Ловийса-Котка, который находится на юге Финляндии. Это место олицетворяют море, речные пороги, густые леса, красивые парки и исторические здания. В первую очередь вам стоит посетить милейший городок Ловийса, численность населения которого не превышает 15 тысяч. Не смотря на то, что городок маленький, он оставит большие впечатления о себе.
Это идеальное место для посещения в августе, ведь каждый год в последние выходные августа в Ловийса проходит фестиваль „Открытые сады Ловийса“. Во время фестиваля жители этого города открывают двери своих домов для всех желающих. Это уникальная возможность познакомиться с культурой мальенького городка, а также с его жителями. Их дома словно из сказки, которые нам рассказывали наши бабушки и дедушки в детстве. Каждый дом уникален своей историей, интерьером и атмосферой. В этом месте создается ощущение тепла, спокойствия, гармонии и невероятной ностальгии беззаботного детства.
Также для полного единения с природой стоит устроить себе поездку на каяке, каноэ или сапе по речке Кемийоки. Широкая река вдоль густого леса не оставит вас равнодушными. Идеальное романтическое приключение! Это намного легче, чем выглядит - с этим могут справиться даже новички, ни разу не державшие в руках весло.
Затем вам стоит отправиться немного дальше и посетить финский город парков и любимое место финских моряков Котка. Этот город в буквальном смысле слова утопает в зелени. В переводе с финского „котка“ означает орел. Свое название город получил благодаря орланам, которые парят над этим местом. Если вам повезет, вы тоже сможете их увидеть!
Город находится на берегу Финского залива. Его характеризует невероятный архипелаг с множеством маленьких островов, на которых проживают местные жители. Интересно, что только недавно на этих островах установили систему водоснабжения, которая сделала жизнь населения более комфортной. Но даже несмотря на ранние неудобства, жители не готовы были променять красочную жизнь на острове на комфортную и беззаботную жизнь в городе.
Архитектура и атмосфера данных островов не оставит вас равнодушными и займет отдельно место в вашем сердце. Эти маленькие красные одноэтажные домики будто бы попали сюда из сказок, а рядом сними живут своей вольной жизнью гуси с маленькими гусятами и совсем не боятся людей.
Добраться до островов можно несколькими способами. Например, на пароме, который будет идти примерно полтора часа. Но любители экстрима могут выбрать совсем другой способ и насладиться впечатлениями на катере, скорость которого превышает 60 км/ч. Адреналин вам будет гарантирован!
Все это обеспечит вам незабываемый отдых и оставит невероятные впечатления и воспоминания о себе! Путешествуйте с удовольствием!