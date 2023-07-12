RusDelfi в Котка | Сказочный отдых на восточном побережье Финляндии: красота природы и немного адреналина

Кажется, что Финляндия уже давно изученна эстонскими туристами вдоль и поперек, и может показаться, что ничего нового мы вам уже не расскажем об этой стране. Однако есть неизведанные места, которые покорят вас своими красками и романтикой.

Одним из таких мест является район Ловийса-Котка, который находится на юге Финляндии. Это место олицетворяют море, речные пороги, густые леса, красивые парки и исторические здания. В первую очередь вам стоит посетить милейший городок Ловийса, численность населения которого не превышает 15 тысяч. Не смотря на то, что городок маленький, он оставит большие впечатления о себе.

Это идеальное место для посещения в августе, ведь каждый год в последние выходные августа в Ловийса проходит фестиваль „Открытые сады Ловийса“. Во время фестиваля жители этого города открывают двери своих домов для всех желающих. Это уникальная возможность познакомиться с культурой мальенького городка, а также с его жителями. Их дома словно из сказки, которые нам рассказывали наши бабушки и дедушки в детстве. Каждый дом уникален своей историей, интерьером и атмосферой. В этом месте создается ощущение тепла, спокойствия, гармонии и невероятной ностальгии беззаботного детства.

Также для полного единения с природой стоит устроить себе поездку на каяке, каноэ или сапе по речке Кемийоки. Широкая река вдоль густого леса не оставит вас равнодушными. Идеальное романтическое приключение! Это намного легче, чем выглядит - с этим могут справиться даже новички, ни разу не державшие в руках весло.

Затем вам стоит отправиться немного дальше и посетить финский город парков и любимое место финских моряков Котка. Этот город в буквальном смысле слова утопает в зелени. В переводе с финского „котка“ означает орел. Свое название город получил благодаря орланам, которые парят над этим местом. Если вам повезет, вы тоже сможете их увидеть!